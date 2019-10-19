حدث تاريخي.. أبو العينين يوجه التحية للعمال القائمين على اكتشاف خبيئة العساسيف | فيديو

وجه رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، التحية إلى العمال المصريين وأعضاء البعثة الأثرية المصرية القائمين على اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر.



وقال محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" نشهد حدثا تاريخيا واكتشافا عظيما، وتم وضع مصر في نشرات أخبار العالم بأكمله وهذه قيمة كبيرة ".



وأضاف محمد أبو العينين:" العالم بأكمله يتحدث عن اكتشاف خبيئة العساسيف التي تمثل ابداعا للقدماء المصريين، وسيتم تحليل ودراسة التوابيت المكتشفة".

