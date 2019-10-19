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أبو العينين من الأقصر: فخور بالاكتشافات الأثرية وأتوقع زيادة معدلات السياحة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:17 م
رجل الأعمال محمد
رجل الأعمال محمد أبو العينين
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هاني حسين
قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن منطقة اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر سوف تفجر مفاجآت ضخمة للعالم، مضيفا:" أتوقع أن يتم اكتشاف آثار ضخمة في المنطقة".

وأضاف محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أتوقع زيادة معدلات السياحة في مصر خاصة بعد الاكتشافات الأثرية الجديدة".

وتابع محمد ابو العينين:" فخور بالاكتشافات الأثرية المصرية وفي انتظار أعمال واكتشافات جديدة في المستقبل".

وأكمل محمد أبو العينين:" المتحف الكبير رسالة ثقافية أثرية للعالم بأكمله وسيكون افتتاح المتحف حدثا تاريخيا العام القادم ويعتبر أكبر حدث تاريخي". مضيفا:" السياحة تعافت وذلك انعكاس لحالة الأمن والأمان واتوقع زيادة النشاط السياحي في مصر".
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