أبو العينين من الأقصر: فخور بالاكتشافات الأثرية وأتوقع زيادة معدلات السياحة

قال رجل الأعمال محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي للبرلمان الأورومتوسطي، إن منطقة اكتشاف خبيئة العساسيف بالأقصر سوف تفجر مفاجآت ضخمة للعالم، مضيفا:" أتوقع أن يتم اكتشاف آثار ضخمة في المنطقة".



وأضاف محمد أبو العينين في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"،:" أتوقع زيادة معدلات السياحة في مصر خاصة بعد الاكتشافات الأثرية الجديدة".



وتابع محمد ابو العينين:" فخور بالاكتشافات الأثرية المصرية وفي انتظار أعمال واكتشافات جديدة في المستقبل".



وأكمل محمد أبو العينين:" المتحف الكبير رسالة ثقافية أثرية للعالم بأكمله وسيكون افتتاح المتحف حدثا تاريخيا العام القادم ويعتبر أكبر حدث تاريخي". مضيفا:" السياحة تعافت وذلك انعكاس لحالة الأمن والأمان واتوقع زيادة النشاط السياحي في مصر".

