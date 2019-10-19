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مرأة

عسر الهضم .. علاجات طبيعية تخلصك منه في ثوانٍ بدون أدوية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:31 م
عسر الهضم
عسر الهضم
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لمياء الياسين
أعراض عسر الهضم عند الأطفال يجب ألا تفعلها كل أم ويمكنها التغلب عليها من خلال بعض العلاجات التى يقدمها موقع هيلث.

- الخضراوات الورقية .. يمكنك إدخالها إلى نظام طفلك الغذائى وتعد أبرز تلك الخضراوات هى الشبت يمكنك إضافته إلى أطباق الخضروات يوميا ويمكنك إعطاء الطفل الكرنب ذات الأوراق الخضراء الداكنة تجعل إضافة ممتازة للسلطات.

- الملفوف الأحمر.. مفيد للأفراد الذين يعانون من التهاب القولون التقرحي ويمكن أن يستهلك الملفوف الأحمر على شكل عصير، أو على البخار أو المخمر، ما سيضيف المزيد من الإنزيمات التي تعيش في الأمعاء والبكتيريا المفيدة.

- الموز .. غني بالألياف التى تساعد على الهضم، ويساعد على استعادة وظائف الأمعاء الطبيعية، خاصةً إذا كنت تعاني من الإسهال.

-أعشاب .. لها مفعول السحر مثل النعناع والشمر وكلاهما علاج فعال للتخلص من الغازات وعسر الهضم فلتلك الأعشاب مفعول السحر فى تخليص طفلك من عسر الهضم.

-التوابل مثل الكركم .. يمكن إضافتها لأطباق طعام طفلك كذلك القرنفل فهو يعمل على تخفيف الألم، بسبب خصائصها المضادة للبكتيريا ومضاد للتشنج والتخدير ولا يجب إغفال أهمية الزبادى فهو يحتوي على بكتيريا صحية.

- القرنفل .. مفيدة للجهاز الهضمي وعلاج عسر الهضم هى غنى بمركب يسمى الأوجينول هذا المركب هو أحد مضادات الأكسدة الممتازة فهو يحفز الجهاز الهضمي ويجعله يعمل بكفاء ويساعد في زيادة تدفق الدم ويحارب البكتيريا مباشرة في الجهاز الهضمي ويمكن سحق القرنفل وأضافته إلى كوب من الماء المغلي ومنحه لطفلك فى الصباح .
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