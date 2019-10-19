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أحمد كمال: المسرح عامل أساسي في تشكيل الموهبة الفنية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:13 م
الفنان أحمد كمال
الفنان أحمد كمال
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عبد الخالق صلاح
كشف الفنان أحمد كمال، عن دور المسرح في تكوين وتشكيل الموهبة الفنية لأي فنان، لافتا إلى أن المسرح كان السبب الرئيسي لتشكيل وتكوين موهبته الفنية، حتى انه عمل في مجال المسرح لمدة سنوات قبل الاتجاه للسينما والدراما.

وقال كمال خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «المساء مع قصواء» المذاع على فضائية «Ten»، إن سبب اتجاهه للسينما والدراما كان نتيجة تراجع الانتاج المسرحي وقلة المقابل المادي، وهو ما دفعه لخوض تجربة المشاركة في الأعمال الفنية الدرامية والسينمائية.

وأشار كمال، إلى العلاقة الوطيدة التي جمعته بالمخرج الكبير داوود عبدالسيد، حتى أنه شارك في غالبية الأعمال الفنية التي أخرجها داوود عبدالسيد، مضيفا، داوود عبدالسيد أحد كبار المخرجين الذين لهم بصمتهم الواضحة في الأعمال الفنية المصرية.
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