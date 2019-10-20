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تعليم

جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي لهشاشة العظام

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:59 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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ياسمين سامي
تنظم مستشفى الشهيد أحمد شوقي لطب المسنين بمستشفيات جامعة عين شمس ، يومًا علميًا بمناسبة اليوم العالمي لهشاشة العظام ، وذلك اليوم الأحد الموافق ٢٠ من أكتوبر في تمام الساعة الواحدة ظهرا .

وتتضمن فعاليات اليوم العلمي ندوة علمية يقدمها البروفيسور جون كريستوفر جالاجر أستاذ أمراض الباطنة و مدير وحدة أمراض العظام بجامعة كرايتون بولاية نبراسكا.

ومن المقرر ان يتم بث الندوة ايضا بتقنية الwebinar في جامعات " القاهرة ، الأسكندرية ، طنطا ، أسيوط ، المنيا".
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