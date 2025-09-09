موعد مباراة الزمالك المرتقبة أمام المصري البورسعيدي في دوري نايل

يستعد فريق الزمالك، بقيادة مدربه البلجيكي يانيك فيريرا، للعودة إلى أجواء الدوري الممتاز بمواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي على ملعب برج العرب بالإسكندرية، مساء السبت 13 سبتمبر، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري نايل.

عودة المنافسة بعد توقف

تأتي المباراة عقب توقف المسابقة المحلية خلال الفترة من 1 حتى 12 سبتمبر، بسبب ارتباط المنتخب الوطني بمباراتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كأس العالم 2026، ما يمنح الزمالك والمصري فرصة لإعادة ترتيب الأوراق والدخول بقوة في المرحلة المقبلة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد برج العرب، وتنقل قناة أون سبورت المباراة حصريًا، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية لتحليل أحداث القمة.

طموحات متجددة وصراع على النقاط

يدخل الفريقان المباراة برغبة في حصد النقاط الثلاث وتصحيح المسار، خاصة الزمالك الذي يسابق الزمن لاستعادة توازنه بعد بداية متذبذبة في الدوري، بينما يسعى المصري لمواصلة عروضه القوية وتثبيت أقدامه في المربع الذهبي.

صفقات تزين المواجهة

تشهد المواجهة ظهورًا متوقعًا لعدد كبير من الصفقات الجديدة التي أبرمها الناديان هذا الصيف. الزمالك دعم صفوفه بعشرة لاعبين دفعة واحدة، أبرزهم: الحارس مهدي سليمان، الأنجولي شيكو بانزا، الفلسطيني آدم كايد، المغربي عبد الحميد معالي، والبرازيلي خوان ألفينا، بجانب أحمد شريف، عمرو ناصر، أحمد ربيع، محمد إسماعيل، وعودي الدباغ.

في المقابل، اكتفى المصري البورسعيدي بضم أربعة لاعبين جدد فقط، هم: عمر الساعي قادمًا من الأهلي على سبيل الإعارة، الرواندي بونور موغيشيا من الملعب التونسي، الجزائري منذر طمين من شباب قسنطينة، والفرنسي كيليان أوين تحت السن، بالإضافة إلى تجديد عقد الجزائري عبد الرحيم دغموم.

تغييرات في قائمة المصري

شهدت قائمة المصري رحيل عدد من الأسماء البارزة على رأسها التونسي فخر الدين بن يوسف، النيجيري جون إيبوكا، البنيني سامادو أتدجيكو، السنغالي بابا بادجي، والغيني أمادو باه، إضافة إلى محمد دبش، وهو ما يفرض على المدرب إعادة بناء التشكيل الأساسي.