الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 استقرارًا في معظم البنوك، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

وجاءت الأسعار في 10 بنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري

شراء: 48.20 جنيه

بيع: 48.30 جنيه

بنك مصر

شراء: 48.20 جنيه

بيع: 48.30 جنيه

بنك القاهرة

شراء: 48.20 جنيه

بيع: 48.30 جنيه



البنك التجاري الدولي (CIB)

شراء:48.15 جنيه

بيع: 48.25 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء: 48.20 جنيه

بيع: 48.30 جنيه



بنك التعمير والإسكان

شراء: 48.52 جنيه

بيع: 48.62 جنيه

بنك البركة

شراء: 48.52 جنيه

بيع: 48.62 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

شراء: 48.56 جنيه

بيع: 48.66 جنيه

كريدي أجريكول

شراء: 48.50 جنيه

بيع: 48.60 جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)

شراء: 48.50 جنيه

بيع: 48.60 جنيه



ملامح السوق:

سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 48.56 جنيه وأعلى سعر بيع عند 48.66 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء عند 48.50 جنيه في كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني الأهلي، وأقل سعر بيع عند 48.60 جنيه في نفس البنكين.

ويعكس الاستقرار الحالي حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب على الدولار، مع ترقب المتعاملين لأي قرارات أو بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على حركة أسعار الصرف في الفترة المقبلة.