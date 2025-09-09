قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحرك رسمي لتسهيل دخول سيارات ذوي الهمم| .. هل اقترب الحل؟
الوزراء: 20 مليار طن احتياطي من الرمال البيضاء في مصر
الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس القومي لحقوق الإنسان بشأن العفو الرئاسي
بينهم علاء عبد الفتاح.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة التماس "القومي لحقوق الإنسان" بإصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم
المنتخب الوطني في اختبار حاسم أمام بوركينا فاسو وسط غيابات مؤثرة| تفاصيل
تيسيرا على الطلاب| الآن مناهج صفوف مرحلة الثانوية العامة على موقع التعليم
سيف الدين الجزيري يتمسك بالبقاء في الزمالك ويطلب حسم موقفه بعد أزمته مع فيريرا
كارت الفلاح والأسمدة وحياة كريمة| دعم حكومي مكثف لتمكين المزارعين في عيدهم الـ 73
وزير دفاع إسرائيل: أمرت بهدم المباني غير المرخصة في قرى عملية القدس وسحب 750 رخصة
الأهلي يتحرك لضم مهاجم أجنبي في الشتاء لتعويض رحيل وسام أبو علي
الاتحاد المصري: منتخبنا الوطني ضيف على بوركينا فاسو لحسم بطاقة التأهل المونديالي الرابعة
لطلاب الثانوية العامة| روابط تحميل جميع مناهج 3 ثانوي على موقع التعليم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة

دولار
دولار
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 استقرارًا في معظم البنوك، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار الشراء والبيع.

سعر الدولار في مصر

وجاءت الأسعار في 10 بنوك كالتالي:

البنك الأهلي المصري
شراء: 48.20 جنيه

بيع: 48.30 جنيه

بنك مصر
شراء: 48.20 جنيه

بيع: 48.30 جنيه

بنك القاهرة
شراء: 48.20 جنيه

بيع: 48.30 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)
شراء:48.15 جنيه
بيع:  48.25 جنيه

بنك الإسكندرية

شراء: 48.20 جنيه

بيع: 48.30 جنيه


بنك التعمير والإسكان
شراء: 48.52 جنيه
بيع: 48.62 جنيه

بنك البركة
شراء: 48.52 جنيه
بيع: 48.62 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي
شراء: 48.56 جنيه
بيع: 48.66 جنيه

كريدي أجريكول
شراء: 48.50 جنيه
بيع: 48.60 جنيه

بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)
شراء: 48.50 جنيه
بيع: 48.60 جنيه

دولار


ملامح السوق:

سجّل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر شراء عند 48.56 جنيه وأعلى سعر بيع عند 48.66 جنيه، بينما جاء أقل سعر شراء عند 48.50 جنيه في كريدي أجريكول وبنك قطر الوطني الأهلي، وأقل سعر بيع عند 48.60 جنيه في نفس البنكين.

ويعكس الاستقرار الحالي حالة التوازن النسبي بين العرض والطلب على الدولار، مع ترقب المتعاملين لأي قرارات أو بيانات اقتصادية جديدة قد تؤثر على حركة أسعار الصرف في الفترة المقبلة.

سعر الدولار
دولار سعر الدولار البنوك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

القطط

طبيبة تفجر مفاجأة عن حقيقة شعر القطط التي تسبب العقم

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

ترشيحاتنا

أيمن محسب، عضو مجلس النواب

برلماني: كلمة الرئيس بقمة البريكس تؤكد أن مصر باتت صوتًا قويًا للدول النامية

سامي سوس، عضو مجلس النواب

برلماني: كلمة الرئيس السيسي في قمة البريكس قدمت رؤية متكاملة لمواجهة الأزمات العالمية

محمد المنزلاوي، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ

نائب بالشيوخ يثمن جهود الحكومة فى إحياء الصناعات الوطنية

بالصور

دقائق معدودة.. اختراع جديد يقلص مدة شحن السيارات الكهربائية

بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية
بطارية السيارة الكهربائية

يارا السكرى تخطف الأنظار بجمالها فى أحدث ظهور لها

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

بعد تعرضها للإجهاض.. أبرز 10 صور لـ رنا رئيس

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

فيديو

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد