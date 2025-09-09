قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى من الأرصاد الجوية للمواطنين بشأن طقس الأسبوع الحالي
المعاناة تتفاقم.. الأونروا تحذر من استهداف الاحتلال للأبراج السكنية بغزة
رابط تحميل منهج العلوم المتكاملة المقرر على الصف الأول الثانوي 2026
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
الأرصاد: تحسن ملحوظ في الطقس ودرجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية
موعد مباراة الزمالك المرتقبة أمام المصري البورسعيدي في دوري نايل
بي بي توقع مذكرة تفاهم لحفر 5 آبار غاز في البحر المتوسط بدءًا من 2026
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم 9 سبتمبر 2025
ترامب يمنح شركات السيارات اليابانية إعفاءً جمركيًا ضخمًا.. ما السر؟
ننشر تفاصيل أول دعويىن أمام المحكمة الدستورية لوقف تنفيذ تعديل قانون الإيجار القديم
مناشدة عاجلة من صحة غزة للمجتمع الدولي والأمم المتحدة
الأمم المتحدة تدين قتـ.ـل المدنيين في غزة وتدعو لحشد الدعم العاجل للنازحين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

قبل مواجهة مصر وبوركينا فاسو.. طارق أبو العينين: المباراة صعبة وسنلعب بقوة

طارق أبو العينين - رئيس بعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
طارق أبو العينين - رئيس بعثة منتخب مصر في بوركينا فاسو
إسلام مقلد

وصلت بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة البوركينية واجادوجو وسط أجواء احتفالية واستقبال رسمي وجماهيري لافت، وذلك قبل المواجهة الحاسمة التي تجمع الفراعنة بمنتخب بوركينا فاسو مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثامنة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

استقبال رسمي وتأمين مشدد

أكد طارق أبو العينين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس بعثة المنتخب في بوركينا فاسو، أن إجراءات الوصول تمت بسلاسة تامة وسط حضور أمني مكثف لتأمين البعثة، مشيدًا بكرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي عكست تقدير الشعب البوركيني للمنتخب المصري ونجومه.

وأضاف: "الأجواء مميزة جدًا، فندق الإقامة على مستوى عالٍ، وهناك متابعة مستمرة من السلطات لتوفير كل سبل الراحة."

حضور إداري ودعم مستمر

وضمت البعثة المصرية كلًا من خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد ومصطفى أبو زهرة عضو المجلس، بينما يواصل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد، تواصله الدائم مع أعضاء البعثة رغم غيابه بداعي الوعكة الصحية التي ألمّت به.

وأوضح أبو العينين أن الشباب في أفريقيا ينتظرون مشاهدة نجومنا الكبار، وهو ما يضاعف من مسؤولية اللاعبين.

أجواء جماهيرية منتظرة ومباراة صعبة

أوضح أبو العينين أن المباراة لن تكون سهلة، إذ يلعب منتخب بوركينا فاسو على أرضه لأول مرة منذ سنوات بعد إعادة افتتاح الملعب، ما ينذر بحضور جماهيري كبير ودعم قوي للفريق المضيف، لكنه شدد على أن الفراعنة مستعدون لخوض مواجهة قوية تليق بتاريخهم، مؤكدًا أن اللاعبين يدركون تمامًا أهمية اللقاء بالنسبة للجماهير المصرية.

ذكريات ملعب «4 أغسطس»

من جانبه، أكد مصطفى أبو زهرة أن رحلة السفر عبر طائرة مصر للطيران كانت مريحة للغاية، وأن الأجواء في المعسكر تسير بشكل مثالي، مشيرًا إلى أن ملعب «4 أغسطس» الذي سيحتضن اللقاء يحمل ذكرى خاصة للكرة المصرية، إذ شهد تتويج الفراعنة بلقب كأس الأمم الإفريقية عام 1998 وتألق حسام حسن وقتها كلاعب، مضيفًا: "اليوم يعود حسام حسن إلى نفس الملعب كمدير فني، ونأمل أن يكتب التاريخ مجددًا بالتأهل للمونديال".

صدارة المجموعة وحلم المونديال

يدخل منتخب مصر المباراة وهو متصدر المجموعة الأولى برصيد 19 نقطة، متفوقًا بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيف، ما يمنح الفراعنة فرصة حسم التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم 2026 حال تحقيق الفوز، في سيناريو مشابه للقاء الكونغو التاريخي عام 2017 الذي قاد مصر إلى مونديال روسيا 2018.

منتخب بوركينا فاسو بوركينا فاسو المنتخب الوطني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

رابط نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الثانوية العامة 2025.. استعلم برقم جلوسك

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

62.1 % للآداب و60.3 % للحقوق.. اطلع على مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة

الطماطم

أسباب ارتفاع أسعار الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 9-9-2025

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025

جوميز

البرتغالي جوزيه جوميز مدربا لفريق الأهلي بشرط وحيد.. ما هو؟

عمرو أديب

عمرو أديب يوجه نصيحة لجماهير الزمالك بشأن أرض 6 أكتوبر

الصلاة

حد المرور أمام المصلي في الصلاة.. بعد هذه المسافة تأثم شرعا

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

رئيس هيئة الدواء يكشف تفاصيل الروشتة الرقمية

جانب من الضبطية

الصحة تغلق مركزين للطب النفسي بمحافظتي الجيزة والدقهلية لمخالفتهما الاشتراطات

محامي الدولة.. تعرف على الاختصاصات القانونية لهيئة قضايا الدولة

محامي الدولة.. تعرف على الاختصاصات القانونية لهيئة قضايا الدولة

بالصور

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع
رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

بعد تعرضها للإجهاض.. أبرز 10 صور لـ رنا رئيس

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

ترامب يمنح شركات السيارات اليابانية إعفاءً جمركيًا ضخمًا.. ما السر؟

الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية
الرسوم الجمركية

سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة

سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة
سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة
سلطة الدخن الحارة مع الحمص وصلصة الطحينة والكريمة

فيديو

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رئيس الأركان يشهد القضاء على بؤرة إرهابية مسلحة في تدريب النجم الساطع

رسالة "شات جي بي تي" لأسما

أسما شريف منير ترتدي الحجاب و«شات جي بي تي» يهنئها.. ما القصة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من هدم الأوطان إلى أوهام الدولة.. المأزق المستحيل للجماعات المتطرفة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب.. الملك الغامض

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: غششني وإلا!

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الخطاب الدعوي ودلالاته المعرفية والوجدانية عند الرسول

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إنشاء مجمعات صناعية زراعية متكاملة لتعزيز القيمة المضافة للمنتجات

المزيد