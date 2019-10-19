Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:57 م
وزيري أمام خبيئة
وزيري أمام خبيئة العساسيف
Advertisements
علاء المنياوي
كشف د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار أن خبيئة توابيت العساسيف تم العثور عليها في مساحة 6 امتار في 5 امتار،موضحا أنها ظهرت علي عمق لا يزيد على 80 سم.

كانت وزارة الآثار أعلنت اليوم عن إكتشاف خبيئة العساسيف التي تضم 30 تابوتا ملونا في حالة جيدة من الحفظ،وتم إستخراجها وستجري لها أعمال الترميم اللازمة ونقلها الي المتحف المصري الكبير.

وتابع وزيري:بدأ الكشف بعد أول طبقة رديم وعثرنا علي 18 تابوتا،ثم ثاني طبقة عثرنا فيها علي 12 تابوتا،ليصل مجموعها الي 30 تابوتا.

وقال إن الرديم في المنطقة بكر،مما يعني وجود طبقة أخري سنستمر في العمل والحفائر للوصول إليها،ومن المتوقع ان نجد شيئا أخر وكنوزا أخري بعد إنتهاء العمل.

وأضاف: العمال قاموا بالعمل بجد وإجتهاد وإحترافية،وكانت أي لقي أثرية يتم العثور عليها خاصة كسر الفخار،يتم تجميعها وترقيمها في مربع داخل موقع كشفه،وبعد تجميعها قد نصل من خلالها الي فخار او أوستراكا تكشف كثيرا من معلومات الموقع والكشف.
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

14 تابوتا ملونا ومومياوات.. القصة الكاملة لإعلان اكتشاف خبيئة الأقصر الجديدة

اكتشاف أثري جديد في جبانة العساسيف.. شاهد

سر التوابيت المرصوصة.. الصغير يكشف تاريخ العساسيف وكيف غير الطاعون طرق الدفن فيها

بحضور حواس.. انطلاق مؤتمر الإعلان عن تفاصيل خبيئة توابيت العساسيف .. صور

عباس: خبيئة العساسيف بها 3 توابيت للأطفال وتنتمي للأسرة 22 .. صور

مصطفى وزيري: خبيئة توابيت العساسيف هدية مصر للعالم .. صور

ترشيحاتنا

جمل هارب يركض في شوارع المهندسين يثير ضجة على مواقع التواصل.. شاهد ماذا حدث

رقصة لي لي.. مي سليم تشعل السوشيال ميديا فى عيد ميلاد ابنتها

نجم الزمالك يكشف عن تفاصيل إصابته فى مباراة المقاولون بالدوري

أخبار الأهلي اليوم السبت| فايلر يعنف اللاعبين ويطلب الحسم من إدارة النادي | رسالة كهربا للجماهير

صورت أبوها أثناء ممارسة الرذيلة معها.. تفاصيل قتل نجار لابنته في أسيوط

موجز البلد| الأهلي يتمسك بموقفه فى الدوري.. أغنية عمرو دياب الجديدة.. كليب محمد رمضان قريبا.. فرح شقيقة ملك قورة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ فستان ذهبي قصير .. نيرمين الفقي تتألق في احدث ظهور

صراخ وحالة عصبية بعد ممارسة الجنس | القصة الكاملة لإعدام ميكانيكى شبرا الخيمة قاتل خطيبته ..صور

خطفا الأنظار | أحدث ظهور لحفيديّ هاني شاكر من ابنته الراحلة دينا..صور