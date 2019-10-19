وزيري: خبيئة العساسيف لم تنته| ونتوقع العثور على كنوز أخرى |صور

كشف د.مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار أن خبيئة توابيت العساسيف تم العثور عليها في مساحة 6 امتار في 5 امتار،موضحا أنها ظهرت علي عمق لا يزيد على 80 سم.



كانت وزارة الآثار أعلنت اليوم عن إكتشاف خبيئة العساسيف التي تضم 30 تابوتا ملونا في حالة جيدة من الحفظ،وتم إستخراجها وستجري لها أعمال الترميم اللازمة ونقلها الي المتحف المصري الكبير.



وتابع وزيري:بدأ الكشف بعد أول طبقة رديم وعثرنا علي 18 تابوتا،ثم ثاني طبقة عثرنا فيها علي 12 تابوتا،ليصل مجموعها الي 30 تابوتا.



وقال إن الرديم في المنطقة بكر،مما يعني وجود طبقة أخري سنستمر في العمل والحفائر للوصول إليها،ومن المتوقع ان نجد شيئا أخر وكنوزا أخري بعد إنتهاء العمل.



وأضاف: العمال قاموا بالعمل بجد وإجتهاد وإحترافية،وكانت أي لقي أثرية يتم العثور عليها خاصة كسر الفخار،يتم تجميعها وترقيمها في مربع داخل موقع كشفه،وبعد تجميعها قد نصل من خلالها الي فخار او أوستراكا تكشف كثيرا من معلومات الموقع والكشف.