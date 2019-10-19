اخبار الزمالك اليوم | الفريق الأبيض يفوز على المقاولون | ضربة موجعة لـ الملكي .. ومباراة القمة بدون ساسى مرفوضة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم السبت 19 أكتوبر 2019، مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في نادي الزمالك.. وجاءت كالتالي:



الزمالك يهزم المقاولون 2-1 ويتصدر جدول الدوري .. فيديو



تغلب نادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى والتى يستضيفها ستاد السلام الدولى ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 10 نقاط ويتصدر ترتيب جدول المسابقة المحلية.





ضربة موجعة للزمالك.. نجم الفريق يغيب رسميًا عن مباراة إنبي



يغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراته المقبلة أمام انبي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري للإيقاف.





الزمالك يرفض لعب القمة دون فرجاني ساسي.. تصريحات نارية



كشف مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن موقفهم بشأن خوض مباراة القمة أمام الأهلي نهاية الشهر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.





أول رد فعل لـ ميتشو بعد الفوز على المقاولون



أكد الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك، أنه درس المقاولون العرب جيدًا قبل لقائهما اليوم السبت ببطولة الدوري.