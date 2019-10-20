لاعبو الزمالك السابقون مستفزون ..تعليق ناري من أمير مرتضى عقب الفوز على المقاولون .. فيديو

أكد أمير مرتضى المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنهم يواجهون استفزازات من جانب بعض المنافسين في مسابقة الدوري.



وتابع أمير في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، "الاستفزازات والعصبية أكثر تكون من لاعبي الزمالك السابقين الموجودين في أندية أخرى، وهو السبب في الاعتراضات الكثيرة وتوتر بعض المواجهات".



وأكمل "تلك الأجواء ستتكرر أمامنا في أفريقيا مما يمنح اللاعبين خبرات أكبر".



وتغلب نادي الزمالك على نظيره المقاولون العرب بنتيجة 2-1 فى المباراة التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة للدورى والتى يستضيفها ستاد السلام الدولى ويرتفع رصيد الفارس الأبيض إلى 10 نقاط ويتصدر ترتيب جدول المسابقة المحلية.



أحرز ثنائية الفارس الأبيض فرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو وسجل هدف ذئاب الجبل محمد سالم.