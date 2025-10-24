قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الولايات المتحدة تفرض عقوبات ضد رئيس كولومبيا بسبب تجارة المخدرات
قبل تشكيلها.. اختصاصات ومهام اللجنة العامة بمجلس الشيوخ
أحمد سعد يشعل الأجواء في ختام الدورة الثامنة من مهرجان الجونة
منتخب مصر لليد يهزم البرازيل ببداية مشواره في كأس العالم تحت 17 عامًا
الجيش الإسرائيلي: قضينا على قيادي آخر من حزب الله في جنوب لبنان
روحي تنسحب .. نقيب أطباء الغربية ينعى ابنته بكلمات مبكية بعد وفاتها بالسرطان
حقيقة ظهور كوبرا في الغربية.. مفاجأة يكشفها المزارعون
زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأمريكي يؤيد مرشحا معاديا لإسرائيل لمنصب عمدة نيويورك
المتحف المصري الكبير| هدية مصر للعالم .. استعدادات مكثفة تمهيدًا لافتتاحه
أزهري: تغليظ العقوبة ليس الحل الوحيد لتخفيف جرائم الأطـ.ـفال
إضافة المواليد وضم أفراد الأسرة على بطاقة التموين.. الخطوات والشروط
طلب مفاجئ من طارق العريان لزوجته على الهواء.. شاهد ماذا قال؟
محافظات

لأول مرة .. طب الإسماعيلية الأهلية تجري اختبارات OSPE لموديول التنفس

الإسماعيلية انجي هيبة

 نظّمت كلية الطب اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 أول اختبارات العملي (OSPE) لموديول Respiration لطلاب الفرقة الثالثة، وذلك داخل معامل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقرها شرق القناة، في خطوة جديدة تعكس جاهزية البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية للجامعة الأهلية واستعدادها الكامل لدعم منظومة التدريب الطبي الحديث.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وقد أُجري الامتحان لعدد 350 طالبًا تم تقسيمهم على فترتين، بواقع 175طالبًا في كل فترة، ووزع الطلاب على خمسة معامل جُهّزت بكامل التجهيزات العملية اللازمة لتنفيذ الاختبار وفقًا للمعايير الأكاديمية الحديثة.

وخلال تفقده للجان الامتحانات، أكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن عقد اختبار الـ(OSPE) في معامل الجامعة الأهلية للمرة الأولى يُعد نقلة نوعية في أسلوب تقييم الطلاب بكلية الطب، مشيدًا بدقة التنظيم والتطبيق العملي المتميز، وبما تمتلكه معامل الجامعة من تجهيزات متقدمة تسهم في تطوير مهارات الطلاب العملية والسريرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الجامعة نحو تطبيق أحدث نظم التعليم الطبي القائمة على الكفاءة والمهارة، وتؤكد حرصها على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تُواكب المعايير العالمية في إعداد الأطباء وتأهيلهم لسوق العمل.

جاءت الاختبارات تحت إشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية،  والدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب، وإشراف إداري الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة وإشراف تنفيذي من الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة لجنة الأوسبي المكوّنة من الدكتورة نوره رمضان، والدكتورة رشا عطا، والدكتورة آية غريب، وبإشراف منسق البرنامج الدكتورة إيمان كليب، وبدعم من أعضاء المرحلة التعليمية الدكتورة شيماء شحاتة، والدكتورة سمية الدسوقي، والدكتورة شيماء ماهر، إلى جانب تنسيق الجهاز الإداري بالجامعة الأهلية الذي ساهم في التنظيم والإعداد الفني والإداري للامتحان.

منة شلبي وأحمد الجنايني

بعد تأكيد خبر زواجهما .. فارق العمر بين منة شلبي وأحمد الجنايني

البنك الاهلي

هتعمل فلوس.. تفاصيل الشهادات الإدخارية من البنك الأهلي

سعر الذهب

تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 24-10-2025

تغيير الساعة مع بدء التوقيت الشتوي رسميًا في هذا الموعد

تغيير الساعة رسميًا.. بدء التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

الرئيس السيسي

تكليفات حاسمة للحكومة.. الرئيس السيسي يحدد أولويات المرحلة المقبلة

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

اللوتري الأمريكي.. خطوات ورابط التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا 2025

زواج منة شلبي

زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. القصة الكاملة وفارق السن بينهما

الارصاد الجوية

تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

الاحلام

دراسة: اكتشاف علمي جديد يغير فهمنا للأحلام

طاجن سبيط في الفرن

طريقة عمل طاجن سبيط في البيت .. أحلى من المحلات

الكحة

كيف تحمي نفسك من الفيروسات والأمراض التنفسية؟

15 عادة يومية تسبب اضطراب الهرمونات عند النساء .. احذري من تجاهلها

عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء
عادات تخلّ بتوازن الهرمونات عند النساء

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت.. مقرمش زي المطاعم

طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت
طريقة عمل الدجاج الكرسبي في البيت

الشرقية أولى الجمهورية في مبادرة 100 يوم صحة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

تريندات ألوان أظافر موضة شتاء 2026 .. مزيج من الجرأة والرقي

أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026
أحدث صيحات ألوان الأظافر لشتاء 2026

زواج منة شلبي

بعد أنباء عن زواجهما.. أول ظهور لـ منة شلبي والمنتج أحمد الجنايني

المخرج محمد سامي

واسطة ولا قصدهم حد تاني.. المخرج محمد سامي في قائمة أوسم 100 رجل في العالم

صبري فواز

حقـ ير ومنافق.. صبري فواز يرد على مهاجميه

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: ماذا قال الرئيس السيسي في لحظة الاختبار الأوروبي؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر في بروكسل.. حين تتحدث الدولة بلسان القوة والعقل

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: مصر والرئيس السيسي.. قيادة لا تساوم على المبادئ ولا تتخلى عن الأشقاء

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من يكتب تاريخنا.. ولمصلحة من؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رسالة رئيس مصر للعالم من قلب أوروبا

