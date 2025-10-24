لأول مرة .. طب الإسماعيلية الأهلية تجري اختبارات OSPE لموديول التنفس

نظّمت كلية الطب اليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2025 أول اختبارات العملي (OSPE) لموديول Respiration لطلاب الفرقة الثالثة، وذلك داخل معامل جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية بمقرها شرق القناة، في خطوة جديدة تعكس جاهزية البنية التحتية التعليمية والتكنولوجية للجامعة الأهلية واستعدادها الكامل لدعم منظومة التدريب الطبي الحديث.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس والمفوض بتسيير أعمال جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية.

وقد أُجري الامتحان لعدد 350 طالبًا تم تقسيمهم على فترتين، بواقع 175طالبًا في كل فترة، ووزع الطلاب على خمسة معامل جُهّزت بكامل التجهيزات العملية اللازمة لتنفيذ الاختبار وفقًا للمعايير الأكاديمية الحديثة.

وخلال تفقده للجان الامتحانات، أكد الدكتور عادل حسن، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية، أن عقد اختبار الـ(OSPE) في معامل الجامعة الأهلية للمرة الأولى يُعد نقلة نوعية في أسلوب تقييم الطلاب بكلية الطب، مشيدًا بدقة التنظيم والتطبيق العملي المتميز، وبما تمتلكه معامل الجامعة من تجهيزات متقدمة تسهم في تطوير مهارات الطلاب العملية والسريرية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس توجه الجامعة نحو تطبيق أحدث نظم التعليم الطبي القائمة على الكفاءة والمهارة، وتؤكد حرصها على تهيئة بيئة تعليمية متكاملة تُواكب المعايير العالمية في إعداد الأطباء وتأهيلهم لسوق العمل.

جاءت الاختبارات تحت إشراف الدكتورة غادة حداد عميد بقطاع الطب والعلوم الحيوية، والدكتور أحمد أنور عبد الغني، عميد كلية الطب، وإشراف إداري الدكتورة سهير أبو عيشة أمين عام الجامعة وإشراف تنفيذي من الدكتورة رانيا مصطفى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبمشاركة لجنة الأوسبي المكوّنة من الدكتورة نوره رمضان، والدكتورة رشا عطا، والدكتورة آية غريب، وبإشراف منسق البرنامج الدكتورة إيمان كليب، وبدعم من أعضاء المرحلة التعليمية الدكتورة شيماء شحاتة، والدكتورة سمية الدسوقي، والدكتورة شيماء ماهر، إلى جانب تنسيق الجهاز الإداري بالجامعة الأهلية الذي ساهم في التنظيم والإعداد الفني والإداري للامتحان.