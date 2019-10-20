معتز القيعى: اختاري الجيم المناسب فى 10 خطوات

يسعى الكثيرون لإختيار الجيم المثالى من أجل الحصول على جسد متناسق والتخلص من النحافة، والبدء فى اتباع برنامج تأهيلى محدد للوصول إلى ذلك الهدف.



ولكن هناك نقطة رئيسية فى الوصول لذلك، للأسف يغفل المعظم عنها وهى كيفية إختيار الجيم أو النادى الرياضى الصحيح، وهو الأمر الذى يوضحه معتز القيعى أخصائي التغذية الرياضية واللياقة البدنية.



1-لابد من توافر أجهزة كارديو وأجهزة تمارين للمقاومة، بجانب الأوزان الحرة لأن الأجهزة تعمل على ضبط الوضعية الصحية للتمرين، وبذلك تساعد جميع الفئات العمرية للأطفال وكبار السن من التمرين دون التعرض لإصابة.



2-لابد من تواجد مدربين مؤهلين ومعتمدين ولابد من التمرين تحت اشراف أحد المدربين في حالات المبتدئين-تأهيل الاصابات-الأطفال-كبار السن-مرضى الأمراض المزمنة.



3-لابد من تواجد تهوية جيدة ونظافة في المكان لتجنب حدوث الأمراض الجلدية أو العدوى.



4-يجب أن يكون الجيم قريب من البيت لضمان الإلتزام في التمرين.



5-من علامات جوده الجيم ثبات المدربين الأكفاء فيه وعدم تغيرهم كل فترة.



6-لابد من تواجد صيانة دورية للأجهزة في الجيم.



7-يجب أن يكون الجيم في مكان واسع ومؤهل لعمل صالة رياضية به.



8- عدم تواجد اصابات كثيرة في الجيم خاصة اذا كانت تحدث للمتدربين تحت اشراف من مدربين الجيم.



9- عدم اجبار المتدرب على استخدام الهرمونات أو اقناعه أنها الحل الوحيد لبناء العضلات.



10-عدم اقناع المتدربين باستخدام حوارق الدهون في حالة انقاص الوزن واستخدام فواتح الشهية في حالة علاج النحافة.