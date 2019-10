ريم البارودي توجه الشكر لأسرة صدى البلد على تكريمها.. شاهد

View this post on Instagram

الحمدالله 🙏 تكريمي من موقع صدي البلد عن دوري مروه في مسلسل #قيد_عائلي #مصر🇪🇬 شكرااا جدااا علي محبتكم والتقدير والتكريم @baladtv @khaledgamal.73 Photos by @ezz_hussien9