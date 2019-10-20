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فن

ريم البارودي توجه الشكر لأسرة صدى البلد على تكريمها.. شاهد

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:28 ص
ريم البارودي مع احمد
ريم البارودي مع احمد صبري رئيس تحرير صدي البلد
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة ريم البارودي الشكر لـ موقع صدى البلد الإخباري علي تكريمها امس عن مسلسل قيد عائلي.

ونشرت ريم البارودي عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصور لها من تكريمها بـ صدي البلد.

وعلقت ريم البارودي علي الصور قائلة: "الحمد لله تكريمي من موقع صدي البلد عن دور مروة في مسلسل قيد عائلي شكرا جدا علي محبتكم والتقدير والتكريم.

ولقيت الصور ردود واسعة من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات " تستاهلي كل خير يا ريم يا عسل " و" من نحاح لنجاح يارب "و" الف مبروووووك ابدعتي يا حبيبتي" و "بالتوفيق والنجاح دايما تستاهلي كل خير".
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