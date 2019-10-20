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أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأحد 20 - 10 - 2019 في مصر

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 08:48 ص
أسعار الخضار والفاكهة
أسعار الخضار والفاكهة
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آيات أحمد
شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر استقرارًا خلال تعاملات اليوم، الأحد 20 – 10- 2019، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.

ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، وذلك من أجل تمكن أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بشكل يومي.

وفيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات
الباذنجان: الرومي: 3 جنيهات
الباذنجان العروس: 3.5 جنيه
الباذنجان الأبيض: 4 جنيهات
البطاطس: 5.5 جنيه
فلفل رومي: 5 جنيهات
فلفل رومي ألوان: 10 جنيهات
خيار: 4 جنيهات
جزر: 5.5 جنيه
فاصوليا: 14 جنيها
كوسة: 5 جنيهات
بصل: 4.5 جنيه
ليمون: 13 جنيها

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

رمان: 6 جنيهات
جوافة: 7 جنيهات
عنب بناتي أصفر: 8 جنيهات
عنب بناتي أحمر: 9 جنيهات
مانجو زبدة: 13 جنيها
عنب بناتي أحمر: 6 جنيهات
مانجو بلدي: 10 جنيها
تفاح مصري 10 جنيها
تفاح أمريكي: 20 جنيها
كانتلوب: 5 جنيهات
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