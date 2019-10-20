مبعوث دولي: تركيا سمحت بعبور 40 ألف داعشي للانضمام إلى التنظيم الإرهابي

كشف المبعوث الأمريكي السابق للتحالف الدولي ضد "داعش"، بريت ماكجورك اليوم، الأحد، النقاب عن أن تركيا سمحت بعبور 40 ألف داعشي قدموا من عشرات الدول المختلفة للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.





وقال ماكجورك - في تصريحات له، حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" الإخبارية: "لقد سمحت تركيا بمرور 40 ألف داعشي قدموا من 110 دول إلى مطاراتها ثم اتجهوا للحدود السورية".





وأضاف أن "تنظيم داعش كان على الحدود التركية، ونحن عملنا مع تركيا وقمت بزيارتها أكثر من أي دولة أخرى لحثهم على إغلاق الحدود، ولكنهم لم يفعلوا"، وقال المسئولون الأتراك إنهم لا يستطيعون إغلاق الحدود رغم طلبات التحالف المتكررة".





وتواصل العديد من دول العالم التحذير من غزو تركيا لشمال سوريا والذي سوف يؤدي إلى بعث تنظيم "داعش" الإرهابي من جديد.





وكانت صحيفة أمريكية كشفت، في تقرير لها، أن القصف التركي على شمال سوريا يتركز على سجون تنظيم "داعش"، وهو ما أدى إلى فرار العشرات منهم حتى الآن.