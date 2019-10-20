في ذكرى ميلادها.. سر رفض والد ليلى فوزي زواجها من أنور وجدي وفريد الأطرش

تحل اليوم، الأحد، ذكرى ميلاد الفنانة ليلى فوزي، الذي ولدت في مثل هذا اليوم الموافق 20 أكتوبر من عام 1918، ورحلت عن دنيانا في 12 يناير من عام 2005.



والدها محمد فوزي إبراهيم كان يعمل في تجارة الأقمشة، وعرف عنه رفضه تزويجها العديد من الرجال الذين كانوا يرغبون في الارتباط بها.



وقالت ليلى فوزي، في تصريحات صحفية، إن والدها رفض تزويجها من الفنان أنور وجدي، وإنها لم تستطع البوح بمشاعرها أو رغبتها في الارتباط به.



وأكدت أن أنور وجدي لم يكن هو الوحيد الذي هام بها وتمنى أن يجمعهما بيت الزوجية، بل كان غريمه في هذا الأمر الفنان السوري فريد الأطرش، الذي تقدم هو الآخر لوالدها بعدما جمعهما فيلم "جمال ودلال" عام 1945، ولكن حظه لم يكن أفضل من الراحل أنور وجدي، حيث رفضه والدها بحجة أن ابنته ما زالت صغيرة ولن تتحمل أعباء الحياة الزوجية.



ولكن يصبح تصميم أنور وجدي وإصراره على الارتباط بها هو الفارق الوحيد بين العريسين، حيث ظل أنور وجدي متمسكا بحبيبته ليفوز بها بعد انفصالها عن زوجها عزيز عثمان.



فيما فضل فريد الأطرش عدم إحراج نفسه مرة أخرى واكتفى بالمحاولة الأولى، حسبما جاء عنها خلال تصريحاتها القديمة لإحدى المجلات العربية.