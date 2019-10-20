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حوادث

علاج 141 مواطناً في مستشفيات الشرطة بالمجان

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:28 ص
مستشفى الشرطة
مستشفى الشرطة
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مصطفى الرماح
قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

تم استقبال الحالات التى بلغت 141 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

ويأتي ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان ، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة، لاسيما المساهمة فى تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.
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