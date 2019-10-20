علاج 141 مواطناً في مستشفيات الشرطة بالمجان

قام قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية، بتوقيع الكشف الطبى على المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.





تم استقبال الحالات التى بلغت 141 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.



