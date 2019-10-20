يكسرون الأبواب ليلا.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لارتكابهم 15 واقعة سرقة المساكن بالإسكندرية.





أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام 6 أشخاص – "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن ليلًا بأسلوب كسر الأبواب.





عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وضبطهم جميعًا، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم "15" حادث بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، كما أرشدوا عن المسروقات.



