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حوادث

يكسرون الأبواب ليلا.. سقوط عصابة سرقة المساكن بالإسكندرية

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:23 ص
ضبط متهمين
ضبط متهمين
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مصطفى الرماح
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر تشكيل عصابى لارتكابهم 15 واقعة سرقة المساكن بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام 6 أشخاص – "لأربعة منهم معلومات جنائية مسجلة" - جميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب حوادث سرقات المساكن ليلًا بأسلوب كسر الأبواب.

عقب تقنين الإجراءات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وضبطهم جميعًا، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم "15" حادث بذات الأسلوب بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، كما أرشدوا عن المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات بكافة أنواعها.
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