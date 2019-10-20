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حوادث

فيديو علي الفيس بوك يظهر 3 أشخاص يتناولون مخدر الحشيش أمام مدرسة بالزيتون

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:19 م
المتهمين
المتهمين
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كتب محمد صبري
كشف فيديو متداول علي الفيس بوك عن ٣ أشخاص يتناولون المواد المخدرة أمام مدرسة بحى الزيتون، حيث نجح رجال الأمن بالقاهرة فى تحديدهم وضبطهم وبحوزتهم ٦ كيلو حشيش، وأمر اللواء محمد منصور مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بعرضهم والمضبوطات علي النيابة للتحقيق.

ورصدت المتابعة الأمنية تداول عدد 3 مقاطع فيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي تحوي لقطات لعدد 3 أشخاص حال تعاطيهم المواد المخدرة داخل " توك توك ".

وفور إخطار اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وجه بفحص الفيديو وضبط المتهمين، حيث تبين من التحريات التى أجراها المقدم محمود أبو الحسن رئيس مباحث قسم الزيتون أن المقاطع المتداولة تم تصويرها بشارع دار السعادة أمام مدرسة خاصة بالمنطقة تم تحديدهم وتبين أنهم عاطل وسائق توك توك وموظف بشركة تم ضبطهم وبحوزتهم ال " توك توك " والمستخدم فى الواقعة و ٦ كيلو حشيش.

واعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطي وأضافوا بعدم علمهم بمقاطع الفيديو المتداولة، جار تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.
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