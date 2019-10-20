تعرف على موعد إطلاق فيسبوك لتبويب الأخبار الجديد عبر منصتها

أعلن فيسبوك منذ فترة أنه يعمل على إضافة تبويب جديد خاص بالأخبار إلى منصته، ولكن لم يعلن حينها عن الموعد المحدد الذي سيتم فيه إطلاق هذه الإضافة الجديدة، لكن يبدو أن الأمر أصبح قريبًا جدًا.



ووفقًا لما ذكره موقع "جادجيتس ناو" التقني، من المحتمل أن يتم تبويب الأخبار الجديد الخاص بشبكة فيسبوك نهاية الشهر الجاري.





وفيما يتعلق بالغرض من إضافة هذا التبويب، أوضح مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذي لفيسبوك قائلا: "من المهم بالنسبة لي أن نساعد الناس على الحصول على أخبار جديرة بالثقة وإيجاد حلول تساعد الصحفيين في جميع أنحاء العالم على القيام بعملهم المهم".



ويذكر أن علامة تبويب الأخبار الجديدة القادمة من فيسبوك ستحتوي على أخبار من صحيفة وول ستريت جورنال وبعض العناوين الإعلامية من شركات Buzzfeed News و Washington Post وNews Corp وغيرها.

