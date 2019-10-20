ضبط 7 أطنان حلوى فاسدة داخل مصنع بحدائق القبة

تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مصنع حلوى بدون ترخيص بداخله أكثر من 7 طن منتج نهائى وخامات مجهولة المصدر.





فقد تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع حلوى جافة كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق ) لإدارته المصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى الجافة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.





ويمداهمة المصنع عثر بداخله على (3طن حلوى جافة - 4,120 طـــن خامات تصنيع- 10 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم- 200 لفة ملصقات- 3 ماكينات تصنيع- أدوات تصنيع) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات.



