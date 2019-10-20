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حوادث

ضبط 7 أطنان حلوى فاسدة داخل مصنع بحدائق القبة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 12:57 م
المضبوطات
المضبوطات
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محمد صبري
تمكن ضباط مباحث التموين بالقاهرة من ضبط مصنع حلوى بدون ترخيص بداخله أكثر من 7 طن منتج نهائى وخامات مجهولة المصدر.

فقد تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن مصنع حلوى جافة كائن بدائرة قسم شرطة الحدائق ) لإدارته المصنع بدون ترخيص لتصنيع الحلوى الجافة بإستخدام خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ويمداهمة المصنع عثر بداخله على (3طن حلوى جافة - 4,120 طـــن خامات تصنيع- 10 أسطوانة بوتاجاز كبيرة الحجم- 200 لفة ملصقات- 3 ماكينات تصنيع- أدوات تصنيع) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الحلوى بإستخدام خامات رديئة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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