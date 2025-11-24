قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض تعليقا على ضرب لبنان: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها
معيد يفجر مفاجأة: رمضان صبحي تسبب في فصلي بعد اعتراضي على الغش
ثوران بركان إثيوبي بعد آلاف السنين ورماده يصل دولا عربية.. ماذا يحدث؟
أسعار وطرق استخراج شهادة ميلاد جديدة
الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن حالة الطقس الأيام المقبلة
5 سنن عند سماع أذان الفجر.. لا تفوت ثوابها
رئيس السنغال: العلاقة مع مصر تمثل نموذجًا للتعاون المثمر بين الدول الإفريقية
شكوى جديدة في الفيفا.. تفاصيل فسخ صلاح مصدق عقده مع الزمالك
رغم تصنيفه إرهابيا.. ترامب يخطط لإجراء محادثة مباشرة مع الرئيس الفنزويلي
القبض على مرشح للنواب و12من أنصاره اقتحموا قسم شرطة في دمياط
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الثلاثاء 25-11-2025
شيحة: قرارات الهيئة الوطنية أحدثت تحولًا في انضباط المرحلة الثانية للانتخابات
أخبار العالم

رئيس المجلس الأوروبي: زخم إيجابي جديد في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا
رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن هناك زخما إيجابيا جديدا في محادثات السلام بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.


وأضاف كوستا - في تصريحات عقب اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن محادثات السلام بشأن أوكرانيا التي جرت في جنيف أمس تمثل "تقدما كبيرا"، مشيرا إلى أن المحادثات تسير في اتجاه "إيجابي".


وأوضح أنه "من المهم في الوقت الحالي أن نسير إلى الأمام كشركاء متحدين بأهدافنا المشتركة"؛ مشدد على ضرورة ألا يكون السلام مجرد هدنة مؤقتة، بل حل دائم للصراع.


وفي سياق متصل، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الوجود الأوروبي القوي في محادثات جنيف أدى إلى تحقيق تقدم جيد في المفاوضات الرامية للتوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا.


وأضافت فون دير لاين أنه "على الرغم من أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه، فإن هناك الآن قاعدة صلبة للمضي قدما".


وتابعت: "وبينما نعمل على ذلك، يجب أن نظل متحدين وأن نحافظ على المصالح العليا لأوكرانيا في صميم جهودنا... فهذا الأمر متعلق بأمن قارتنا بأسرها في الوقت الحاضر وفي المستقبل".
 

سعر الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم

ياسمين صبري ووالدها

زهقنا من الجهل| خلاف جديد في وجهات النظر بين ياسمين صبري ووالدها لهذا السبب

الذهب

400 جنيه قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

فصل الشتاء

انخفاض حاد في درجات الحرارة.. موعد بداية فصل الشتاء رسمياً وعدد أيامه

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

بالصور .. وفاة 7 مصريين من الفيوم في حادث بـ السعودية

رمضان صبحى

عمر هريدي ينشر صور المتهم الهارب بقضية رمضان صبحي مع لاعبين وفنانين

طقس

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن تحول مفاجئ في طقس الساعات المقبلة

مادة أغلى من الذهب والألماس

الجرام بـ 140 مليون دولار| اكتشاف مادة أغلى من الذهب والألماس.. ما هي؟

مراسم توقيع عقد مدينة قمينس الصناعية

مرحلة جديدة للتنمية الصناعية وفرص استثمارية ضخمة ومشاركة مصرية.. مدينة صناعية متكاملة في قمينس بليبيا

معرض IWWI Cairo 2025

رئيس القابضة يتفقد منتجات الغابات الشجرية بأسوان ويشيد بنجاح تجارب الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة

معرض IWWI Cairo 2025

القابضة لمياه الشرب تبحث التعاون في تقنيات القياس والتحكم منخفضة التكاليف

بالصور

أسرار الطبخ الصحي… كيف تصنعين وجبة لذيذة تحبها أسرتك بدون سعرات زائدة؟

مشروب الماغنسيوم الذي اجتاح TikTok… فوائد حقيقية أم مبالغة؟

تسريب صور من مرسيدس G‑Class الكهربائية بحجمها الصغير

عادة صباحية تزيد دهون البطن عند النساء توقفي عنها فورًا

ياسر جلال وسمر متولي

ياسر جلال يشيد بأداء سمر متولي في "كلهم بيحبوا مودي": ممثلة شاطرة وبتقدمي كوميدي حلو جدًا

محمد رضوان

محمد رضوان: بحب المفاجآت فى أدواري و مشاركتى فى موسم رمضان 2026 لم تحسم |خاص

محمد رمضان

محمد رمضان يروج لأغنيته "معاك للصبح" ويكشف موعد طرحها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الشيخ الحصري.. صوت يُرى

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: هكذا انكشفت الحقيقة.. اعترافات الموساد توثق موقف السيسي الرافض للتهجير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سوريا.. والمخاض العسير

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «كارثة طبيعية»

د.سالي صلاح الدين الشلقامي – أستاذ مساعد بالمعهد القومي لعلوم البحار

د.سالي صلاح الدين الشلقامي تكتب: أكسجين الظلام سر الحياة في أعماق البحار

