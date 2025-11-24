رئيس المجلس الأوروبي: زخم إيجابي جديد في محادثات السلام بشأن أوكرانيا

قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إن هناك زخما إيجابيا جديدا في محادثات السلام بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا.



وأضاف كوستا - في تصريحات عقب اجتماع غير رسمي لقادة الاتحاد الأوروبي حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن محادثات السلام بشأن أوكرانيا التي جرت في جنيف أمس تمثل "تقدما كبيرا"، مشيرا إلى أن المحادثات تسير في اتجاه "إيجابي".



وأوضح أنه "من المهم في الوقت الحالي أن نسير إلى الأمام كشركاء متحدين بأهدافنا المشتركة"؛ مشدد على ضرورة ألا يكون السلام مجرد هدنة مؤقتة، بل حل دائم للصراع.



وفي سياق متصل، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الوجود الأوروبي القوي في محادثات جنيف أدى إلى تحقيق تقدم جيد في المفاوضات الرامية للتوصل إلى سلام عادل ودائم في أوكرانيا.



وأضافت فون دير لاين أنه "على الرغم من أنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين إنجازه، فإن هناك الآن قاعدة صلبة للمضي قدما".



وتابعت: "وبينما نعمل على ذلك، يجب أن نظل متحدين وأن نحافظ على المصالح العليا لأوكرانيا في صميم جهودنا... فهذا الأمر متعلق بأمن قارتنا بأسرها في الوقت الحاضر وفي المستقبل".

