Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 01:37 م
نعيمة الصغير
نعيمة الصغير
Advertisements
شروق إبراهيم
تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة نعيمة الصغير، التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 20 أكتوبر من عام 1991 عن عمر ناهز 83 عاما.

بدأت نعيمة الصغير حياتها العملية في مجال الإعلانات، فقد كانت نجمة إعلانات شهيرة، وتخصصت في الإعلانات التي تجذب الأطفال، مثل إعلان عن بسكويت "الشمعدان"، وآخر عن مرقة دجاج، وغنت ورقصت فيهما برغم زيادة وزنها، ولكنها كانت تعتمد على خفة ظلها وشعبيتها وجماهيرتها، خاصة عندما كانت تتمايل ممسكة بأحد المنتجات.

بعدها اتجهت نعيمة الصغير للتمثيل وجسدت 185 شخصية كان أغلبها من خلال شاشة السينما، وغلب على معظمها طابع السيدة الشريرة التي تنفنن في أعمال الشر.

من أبرز أعمالها الفنية "الشقة من حق الزوجة"، و"الجوازة مش لازم تتم"، و"قسمة ونصيب"، و"اليتيمتان"، و"العفاريت" و"كراكون في الشارع".

وفي عام 1991 وفي مثل هذا اليوم، رحلت الكوميديانة نعيمة الصغير؛ ولم يشعر برحيلها أحد من زملائها ولم يشيعها إلى مثواها الأخير سوى الزعيم عادل إمام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

ساديو ماني يجامل ميسي على حساب فان دايك ومحمد صلاح

استبعاد وتحقيق.. التعليم تتخذ إجراءات مشددة في واقعة احتجاز الطفلة هيام

3 أسباب وراء انتعاش حركة البيع والشراء في سوق السيارات المستعملة.. تعرف عليها

المباراة القادمة مع قطر.. المنتخب العسكري يقسو على كندا بثلاثية في كأس العالم

إعصار نادر يضرب السعودية.. تفاصيل وصور

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

Advertisements

قرار عاجل من الأهلي عقب وصول عروض احتراف لضم محمد الشناوي

وسط تواجد أمنى مكثف.. أول قرار قضائي في قضية شهيد الشهامة بالمنوفية

بعد رقصها في فرح أختها.. ملك قورة مطلوبة على جوجل في السعودية

مارس الرذيلة مع حماته وسط الزراعات .. تفاصيل قتل سائق الفيوم على يد زوجته وخطيب ابنته

شاهد.. لحظة وصول محمد راجح المتهم بقتل محمود البنا لمحكمة جنايات الأحداث

لن نقبل المزايدة.. الأهلي يتخذ قرارًا حاسمًا بشأن مباراة الجونة في الدوري

تصريح ناري لمرتضى منصور .. الزملكاوية دمروا القلعة البيضاء لصالح الأهلي.. فيديو

مفاجأة بشأن إقامة مباراة السوبر بين الترجى التونسى والزمالك فى قطر

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

طارق حامد والونش ينفعوا أسرى.. مدرب المنتخب يوجه رسالة لـ مرتضى منصور

وصول راجح والمتهمين بقتل محمود البنا لمحكمة شبين الكوم لبدء محاكمتهم

أول تعليق من صالح جمعة عقب إصابته لـ جيلبرتو بقطع في الرباط الصليبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث عند تناول كوب من الشاي على معدة فارغة

على طريقة رانيا يوسف.. ناتالي بورتمان بفستان بدون بطانة في ظهور نادر مع زوجها.. صور

حجر السماق الإمبراطورى.. استخرجه الرومان من الغردقة لبناء مجلس الشيوخ في روما