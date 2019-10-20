في ذكرى رحيل نعيمة الصغير.. فنان وحيد شيع جثمانها

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة نعيمة الصغير، التي رحلت عن دنيانا في مثل هذا اليوم الموافق 20 أكتوبر من عام 1991 عن عمر ناهز 83 عاما.



بدأت نعيمة الصغير حياتها العملية في مجال الإعلانات، فقد كانت نجمة إعلانات شهيرة، وتخصصت في الإعلانات التي تجذب الأطفال، مثل إعلان عن بسكويت "الشمعدان"، وآخر عن مرقة دجاج، وغنت ورقصت فيهما برغم زيادة وزنها، ولكنها كانت تعتمد على خفة ظلها وشعبيتها وجماهيرتها، خاصة عندما كانت تتمايل ممسكة بأحد المنتجات.



بعدها اتجهت نعيمة الصغير للتمثيل وجسدت 185 شخصية كان أغلبها من خلال شاشة السينما، وغلب على معظمها طابع السيدة الشريرة التي تنفنن في أعمال الشر.



من أبرز أعمالها الفنية "الشقة من حق الزوجة"، و"الجوازة مش لازم تتم"، و"قسمة ونصيب"، و"اليتيمتان"، و"العفاريت" و"كراكون في الشارع".



وفي عام 1991 وفي مثل هذا اليوم، رحلت الكوميديانة نعيمة الصغير؛ ولم يشعر برحيلها أحد من زملائها ولم يشيعها إلى مثواها الأخير سوى الزعيم عادل إمام.