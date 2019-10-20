ضحية جديدة للكلاب .. شيماء ابنة أسيوط فقدت شفتها واللثة

" شيماء" طفلة لم يتجاوز عمرها 10 سنوات ضحية جديدة للكلاب الضالة بمركز أبنوب، حيث انقض عليها كلب أثناء مرورها بالشارع بقرية بني إبراهيم بمركز أبنوب مما تسبب في إصابتها فى الشفاه واللثة العليا مع فقدان أكثر من ثلثى الشفاه واللثة.



وقام أهلها مسرعين بحملها الى مستشفى أبنوب المركزي والتي عجزت عن إسعافها فتم تحويلها الى مستشفى أسيوط الجامعي .



وقال الدكتور يوسف صالح، رئيس قسم التجميل بمستشف أسيوط الجامعي، إنه تم إجراء عملية جراحية للطفلة لرتق الجروح المتهتكة بالوجه وتعويض الجزء المفقود وبناء الشفاه العليا وهو ما تم باستخدام شريحة جلدية دموية من الشفاه السفلى كمرحلة أولى لإعادة بناء الشفاه العلوية وهو ما يعد تقنية حديثة يستخدمها قسم التجميل بمستشفى أسيوط الجامعي فى إجراء العمليات الجراحية اللازمة لعلاج حالات الإصابات من مختلف محافظات الصعيد والتى تسهم فى عودة المريض لكامل لياقته دون ترك أثر أو تشوهات مستقبلية.



وأشار الدكتور حسن عبد اللطيف مدير المستشفيات الجامعية، إلى أن الطفلة تم تحويلها للمستشفى الجامعي من مستشفى أبنوب مصابة بعضة كلب فى الشفاه واللثة العليا مع فقدان أكثر من ثلثى الشفاه واللثة وهو ما استلزم حقنها بمصل مضاد لعضة الكلب وإخضاعها على نحو عاجل لعمليات جراحية مركبة فى تخصصات التجميل والوجه والفكين وذلك على أيدي فريق طبي من أبناء الجامعة فى أكثر من تخصص.



من جانبه أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط ، على متابعته بصورة مباشرة للحالة الصحية للطفلة شيماء والتى استقبلتها مستشفيات أسيوط الجامعية بعد تعرضها بإصابات بالغة فى وجهها اثر عضة كلب لها وهو ما استلزم إجراء عدد من الجراحة العاجلة لها استمرت أكثر من ستة ساعات متواصلة.



وشدد رئيس الجامعة، على توفير كافة سبل الرعاية الصحية والخدمة العلاجية اللازمة لها خلال فترة إقامتها بالمستشفى والتى من المقرر أن تمتد خلال فترة المتابعة حتى التأكد من شفائها على النحو الأمثل.



وكان مركز أبنوب شهد وفاة "مريم" في العقد الثالث من عمرها إثر إصابتها بعقر كلب بأبنوب وقامت المحافظة بحملة مكبرة قضت فيها على 1305 كلاب بـ5 مراكز ومدينة أسيوط.



وقال اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، إنه تم القيام بعدة حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة بالعديد من مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق بين المحافظة ومديرية الطب البيطرى والمنطقة الجنوبية العسكرية ومديرية أمن أسيوط ومسئولي الأحياء والمراكز، مؤكدًا على استمرار حملات مكافحة الكلاب الضالة بجميع الأحياء والمراكز والمدن خصوصًا في المناطق المترامية الأطراف بالقرى والنجوع واتخاذ إجراءات وقائية بكافة المناطق حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.



وكان المحافظ قد وجه مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع كافة الجهات لمواصلة حملات مكافحة الكلاب الضالة بالميادين والشوارع وأسفل الكباري ومحيط المدارس وذلك وفقًا للأسس العلمية المتبعة في التخلص الآمن والصحي من الحيوانات الضالة بالشوارع حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين ومواصلة هذه الحملات لبث روح الطمأنينة والأمان لدى المواطنين خلال سيرهم في الشارع فضلًا عن تشكيل فرق رصد بالمراكز والأحياء بالتنسيق مع جميع وحدات الطب البيطرى بالقرى والنجوع لرصد ظهور أية كلاب مسعورة والتعامل الفورى معها حفاظًا على حياة المواطنين.



وأوضح الدكتور خالد بكري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط، إنه تم التنسيق الكامل بين المديرية الوحدات المحلية ومراكز الشرطة لشن حملات للقضاء على الكلاب الضالة من خلال فرق متخصصة ، مشيرًا إلى أنه تم التخلص من 1305 كلاب ضال بمراكز أسيوط وساحل سليم والبداري وصدفا وأبنوب وحي شرق وغرب مدينة أسيوط ، لافتًا إلى استكمال الحملات بباقي المراكز من أجل القضاء الكامل على الكلاب الضالة والوصول إلى أكبر قدر من تأمين المواطنين، مؤكدًا أن المديرية تعمل على تنفيذ برامج شهرية بصفة منتظمة بجميع الإدارات البيطرية بالمراكز والمدن والقرى للقضاء على ظاهرة الكلاب الضالة فضلا عن الاستجابة الفورية حال تلقي أي شكوى من المواطنين.