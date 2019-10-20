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أخبار العالم

#لبنان_يثور.. النشيد الوطني يوحد اللبنانيين في كل الساحات.. فيديو

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:01 م
وكالات
ردد المتظاهرون في لبنان النشيد الوطني في الساحات، وهم رافعون العلم، وذلك بعد مطالبتهم بإسقاط النظام.

وفي وقت سابق، طالب بيان المتظاهرين في لبنان، اليوم الأحد، بإجراء انتخابات نيابية مبكرة وإلغاء كل زيادات الضرائب في موازنة 2019.

ودعا المتظاهرون إلى إسقاط الحكومة، كما دعوا إلى تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة.

وأكد بيان المتظاهرين على ضرورة تحرك القضاء لاستعادة المال المنهوب.

وتوافد آلاف المتظاهرين إلى ساحة رياض الصلح في بيروت، الأحد، لليوم الرابع على التوالي، فيما يعتزم اللبنانيون مواصلة احتجاجاتهم في أغلب مناطق ومدن البلاد.

وجاء في بيان المتظاهرين ردًا على الورقة الإصلاحية التي أعلنتها الحكومة اللبنانية: "لا ثقة في إصلاحاتكم، نرفض هذه المماطلة ومحاولة كسب الوقت. الناس قالت كلمتها، تظاهر وإضراب حتى إسقاط الحكومة وتحقيق المطالب".

وحدد المتظاهرون مطالبهم في عدة نقاط:

- الاستقالة الفورية لحكومة الضرائب الجائرة والمحاصصة الطائفية.

- تشكيل حكومة إنقاذ مصغرة من اختصاصيين مستقلين لا ينتمون للمنظومة الحاكمة، على أن تتبنى الخطوات التالية:

- إجراء انتخابات نيابية مبكرة، بناء على قانون انتخابي عادل يضمن صحة التمثيل.

- إدارة الأزمة الاقتصادية وإقرار نظام ضريبي عادل.

- تحصين القضاء وتجريم تدخل القوى السياسية فيه.

واختتم البيان بثلاثة هاشتاجات: #القوة_للناس، #لبنان_يثور، #لبنان_ينتفض.
 
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