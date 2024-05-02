برئاسة طارق الجيوشي.. مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة يولي اهتماما كبيرا بملفي الأمن والمواصلات

عقد مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، جلسته الثانية، أمس الثلاثاء، برئاسة طارق الجيوشي، وبحضور المهندس محمد عبدالمقصود رئيس جهاز المدينة، لمناقشة عدة ملفات حيوية ومحورية تخدم السكان، وذلك بمقر الجهاز بمنطقة زهراء أكتوبر الجديدة.

وركز المجلس في مناقشاته على الملفات التي تمس في المقام الأول حياة المواطنين، وسط حضور كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة الجيزة.

استحداث لجنة مستقلة لذوي الهمم

وقرر المجلس، إعادة هيكلة وتشكيل لجنة النقل والمواصلات برئاسة وكيل المجلس الدكتور محمد عبدالمنعم، من أجل سرعة إيجاد حلول جوهرية وواقعية تحد من الأزمة في أسرع وقت ممكن، كما قرر المجلس استحداث لجنة مستقلة لذوي الهمم يتولى رئاستها المهندس ميلاد جرجس، من أجل الاهتمام بهذا الملف المحوري، والذي يتماشى مع رؤية الدولة المصرية.

كما أولى المجلس، اهتماماً كبيراً بملف الأمن، حيث جرت مناقشات واسعة حول الوضع الأمني في المدينة، بمشاركة رئيس اللجنة الأستاذ حسام رفعت، وحضور اللواء أشرف فودة مساعد مدير الأمن لقطاع أكتوبر، والعميد تامر سعد مدير إدارة تأمين قطاع أكتوبر، العقيد محمد جودة مأمور قسم ثالث أكتوبر، والعميد أحمد منيع، مدير إدارة الحماية المدنية بأكتوبر.

وأثمرت المناقشات، عن الاستجابة لتعزيز الوضع الأمني في المدينة وتكثيف الدوريات الأمنية الثابتة والمتحركة وسرعة التفاعل مع جميع البلاغات المقدمة من المواطنين تحت متابعة مستمرة من القيادات الأمنية بقطاع أكتوبر، حتى الانتهاء من تشغيل قسم الشرطة في المدينة.

المواصلات الداخلية

وعلى صعيد آخر، ناقش المجلس مقترحاً بشأن المواصلات الداخلية، والعمل على إيجاد حلول وأطر واضحة للمشكلة بصفة كاملة، تعكف اللجنة عليها خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع جهاز المدينة.

كما تطرقت المناقشات إلى الملف الرياضي، حيث أعرب السيد الدكتور أحمد عبدالوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالجيزة، عن استعداده التام للتعاون مع مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر وجهاز المدينة، في كل ما يخدم النشاط الرياضي، مقدماً إيضاحاً بشأن ارتفاع قيمة الاشتراكات السنوية في مركز شباب الزهراء بمدينة أكتوبر الجديدة، مؤكداً أن قيمة الاشتراك العائلي 1000 جنيه «غير شاملة» كانت عرضاً بمناسبة افتتاح المركز خلال شهر رمضان المعظم وانتهت بانتهائه، منوهاً بأن الاشتراك الحالي بـ 1750 جنيهاً «شاملة»، بقرار من مجلس أمناء مراكز الشباب بأكتوبر الجديدة.

وأكد «عبدالوكيل» أن قيمة الاشتراك العائلي بمركز شباب «ربوة أكتوبر» بلغت 1150 جنيهاً بعد وضع خطة عاجلة لتطوير المركز على أعلى مستوى خلال الفترة المقبلة.

كما وافق «عبدالوكيل» على إقامة دورات تدريبية في تنمية المهارات الحياتية في برنامج «مشواري» كمنحة مجانية مقدمة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة.

كما قدم رئيس لجنة الشباب والرياضة بالمجلس الكابتن محمد معروف، مقترحاً لإقامة ماراثون رياضي في منطقة غرب المطار بمشاركة مجتمعية من سكان المدينة وبالتعاون بين الجهاز والمجلس مع مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة.

كما قدمت لجنة المرأة برئاسة الأستاذة دينا عمران، مقترحاً بتنظيم دورات تدريبية للسيدات وندوات تثقيفية، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

فيما ناقشت لجنة التعليم، برئاسة المهندسة عزة غنيمي، عدداً من المحاور المهمة التي تتعلق بملف التعليم في المدينة مع الأستاذ أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وبحضور الأستاذ أسامة نوح مدير إدارة حدائق أكتوبر التعليمية، كما قدمت «غنيمي» مقترحاً لتكريم أوائل الطلبة في المدينة.

وفي سياق متصل، جرت مناقشات بين رئيس لجنة السكان الأستاذ خالد راضي ومندوب شركة الغاز «ناتجاس»، بشأن المشاكل التي تعاني منها منطقة ابني بيتك «ربوة أكتوبر»، وتقديم الخدمة في المناطق الأكثر كثافة.

مشاكل منطقة «ربوة أكتوبر»

وفي ملف الاتصالات، وعد مسؤول شركة المصرية للاتصالات بسرعة وضع إطار زمني للتغلب على المشاكل في منطقة «ربوة أكتوبر» رغم عمليات السرقة المتكررة والاعتداء على كبائن الشركة بالمنطقة، متطرقاً إلى الوضع في تقديم الخدمة في المدينة، ومبشراً بانفراجة قريبة في ملف الاتصالات مع سرعة إنجاز الأعمال القائمة.

أما في ملف الصحة، ناقش الأستاذ أمير فايد، رئيس لجنة الصحة، الدكتورة عبير الفيشاوي، مديرة إدارة أكتوبر الصحية، في عدد من الملفات الهامة التي تتعلق بالوضع الصحي والوحدات الصحية بالمدينة، كما بادر الأستاذ حسام رفعت وكيل المجلس، بالمساهمة في دعم منظومة كاميرات المراقبة بالوحدات الصحية.

الجيوشي يدعو لسرعة إنجاز الملفات المحورية

ومن جانبه، حث طارق الجيوشي، جميع أعضاء المجلس على التعاون المثمر والبناء من أجل سرعة إنجاز الملفات المحورية التي تشغل السواد الأعظم من سكان المدينة، مؤكداً أن المجلس لن يتوانى نهائياً عن العمل من أجل الاستجابة للمطالب الجماهيرية قدر المستطاع، وأن هذا هدف المجلس منذ يومه الأول.

وطالب «الجيوشي» أهالي المدينة بالوقوف خلف المجلس وجهاز المدينة ودعم جهودهما من أجل إنجاز الخدمات وسرعة حل المشاكل بصورة إيجابية وفعالة على أرض الواقع.

وهو ما أكد عليه المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة، مشدداً على أن الجهاز يعمل ليل نهار من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة داخل المدينة بما بتوافق مع رؤية الدولة المصرية، مطالباً أعضاء المجلس بتغليب المصلحة العامة والعمل بروح الفريق والواحد في ظل دعم لا محدود من جهاز المدينة، لإنجاز أي أعمال تخدم عملية التنمية في مختلف المجالات.

جاء ذلك بحضور المهندسة أمل ممدوح نائب رئيس الجهاز للتنمية، والمهندس ماهر الفقي مدير عام التنمية.

وشارك في الجلسة، وكيلا المجلس حسام رفعت والدكتور محمد عبدالمنعم، وأحمد راشد رئيس اللجنة التنفيذية، والسادة أعضاء المجلس: المهندس مصطفى عبيد، ومحمد معروف رئيس لجنة الشباب والرياضة، وخالد راضي رئيس لجنة السكان، وميلاد جرجس رئيس لجنة ذوي الهمم، ودينا عمران رئيس لجنة المرأة، وعزة غنيمي، رئيس لجنة التعليم، وفاطمة غفران، رئيس لجنة التموين، وأحمد عبدالرحمن رئيس لجنة الثقافة، وأمير فايد رئيس لجنة الصحة، وعوض محمد عوض رئيس لجنة الإعلام.

كما شارك في الجلسة جمال عابد المقرر المالي للمجلس، وأحمد حسين حسن المقرر القانوني للمجلس.

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