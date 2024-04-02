طارق الجيوشي: البنية التحتية في عهد الرئيس السيسي "غير مسبوقة"

عرض الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه تغطية خاصة لحفل تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، فيلما تسجيليا، تحت عنوان "10 سنوات من الإنجازات.. حكاية قائد ومسيرة وطن".

وأكد طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أنه بالرغم من الصعوبات التي واجهت مصر إلا أنه هناك انجازات كبرى، تمت تحت ولاية الرئيس السيسي، سواء من إنشاء بنية تحتية وطرق وكباري بشكل غير مسبوق.

وتابع عضو غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن الدولة قامت بالقضاء على العشوائيات وإنشاء المدن الجديدة، وانشاءات تمت بشكل غير مسبوق قضت على العشوائيات.