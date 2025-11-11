نون النسوة| سيدات الجيزة يتصدرن المشهد في انتخابات مجلس النواب 2025.. صور

شهدت لجنة مدرسة النهضة بشارع البحر الأعظم، اليوم إقبالا كثيفا من الناخبين وسط اكتساح نسائي لافت تصدرن من خلاله المشهد الانتخابي منذ الساعات الأولى لفتح اللجان.

وتوافدت السيدات من مختلف الأعمار، حاملات علم مصر ومفعمات بالحماس الوطني، للمشاركة في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

ولم يقتصر الإقبال على النساء فحسب، بل شهدت اللجان أيضا حضورا ملحوظا من الشباب والمواطنين الذين حرصوا على الإدلاء بأصواتهم مبكرا، في مشهد يجسد روح المشاركة والمسؤولية الوطنية.

وكانت انطلقت صباح أمس، المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025، والتى بدأت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء واستمرت عملية التصويت على مدار أمس واليوم.

وتجرى انتخابات النواب في المرحلة الأولى في 14 محافظة تشمل (الجيزة – الفيوم – الوادي الجديد – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر- الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح).

ويحق لـ 35 مليون ناخبا التصويت بالمرحلة الأولى داخل 5606 لجنة فرعية بمختلف محافظات المرحلة الأولى.

وتشمل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 142 مقعدا بنظام القائمة، موزعة على قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد وقطاع غرب الدلتا.

وترشحت قائمة واحدة في الدائرتين مخصصة للقوائم تحت مسمى القائمة الوطنية من أجل مصر (قائمة بعدد 40 مرشحا وقائمة بعدد 102 مرشحين) إلى جانب 143 مقعدا بالنظام الفردي

