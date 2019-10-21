أجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليه، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة (ما مدى صحة كراهية صيام جميع أيام الأسبوع؟).



أكد "عبد السميع"، أن هناك أحاديث في كراهية صيام يوم الجمعة منفردًا لمن قصد ذلك؛ لكون الجمعة يوم عيد واحتفال للمسلمين ولا يصح صيامه، ولكن من كان يصوم الجمعة في عادة ضمن أيام محددة فلا مانع في ذلك، وهناك أحاديث ضعيفة عن كراهية إفراد يوم السبت بالصيام لكونه معظم عند غيرنا، وصيام شخص لهذا اليوم باستمرار يعني تعظيم هذه الشعائر وديننا يأمرنا ألا نعظم شعائر غيرنا.



حكم صوم يوم السبت منفردا

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن صيام يوم السبت منفردا ليس حراما ولكنه مكروه إذا كان بغير سبب.



وأضاف عثمان، فى إجابته على سؤال « ما حكم الصيام يوم السبت منفردًا ؟»، أن هناك حديثا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو (( لا تصوموا يوم السبت إلا فيما إفترض عليكم))، فبعض العلماء حكموا على هذا الحديث بالأضطراب.



وبيًن أنه لو صام الإنسان يوم السبت منفردًا فإنه يجوز ولو أراد أن يخرج من الخلاف فصام يومًا قبله أو يومًا بعده فيكون أفضل.



حكم صيام يوم الجمعة منفردا

ورد سؤال للدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه :"هل يجوز الصيام في يوم الجمعة منفردا، لقضاء الايام التي أفطرتها في شهر رمضان الكريم؟".



وقال "عبدالسميع" في إجابته عن السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إن الفقهاء اشترطوا في صيام يوم الجمعة ان يكون قبله يوم وبعده يوم، لافتا إلى أن هذا من قبيل الاستحباب وليس الوجوب.



وأضاف أمين الفتوى، أن ما يقال في هذا الاستحباب يطبق عليه صيام النفل فقط وليس الفريضة، موضحا ان صيام الفريضة له احكام اخرى ويجوز قضاؤه في أي وقت دون اي شروط.