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أخبار العالم

وزير الخارجية العراقي يبحث مع سفير البحرين التعاون بين البلدين

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:09 م
صدى البلد
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أ ش أ

استقبل وزير خارجية العراق، محمد علي الحكيم، اليوم الاحد، سفير مملكة البحرين في بغداد صلاح علي المالكي، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وذكرت وكالة انباء البحرين / بنا/ انه خلال اللقاء أعرب محمد علي الحكيم عن تقديره للجهود التي بذلها السفير طوال فترة عمله، وذلك في سبيل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البحرين و العراق، مما أسهم في تعزيز التعاون المُشترَك بينهما، معربًا عن ثقته باستمرار مسار العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، متمنيًا له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد.

من جانبه؛ أعرب السفير صلاح علي المالكي عن اعتزازه وتقديره لوزير خارجية العراق على ما لقيه من دعم ومساندة والذي مكنه من أداء مهامه بكل يسر في تعزيز علاقات التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين البحرين و العراق والارتقاء بها نحو آفاق أرحب.
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