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أخبار العالم

عاجل.. تحرك عسكري من الجيش السوري بعد انسحاب قوات قسد من الحسكة

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 06:57 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أفادت شبكة "سبوتنك" الإخبارية في نبأ عاجل لها منذ قليل بأن 3 ألوية مدرعة من الجيش العربي السوري تتوجه في الوقت الراهن إلى شرق الفرات للانتشار في ريف محافظة الحسكة بعد إعلان قوات سوريا الديمقراطية انسحابها من المنطقة وفقًا للاتفاق التركي الأمريكي.

ونقلت "سبوتنك" عن مصادر ميدانية سورية قولها: "أرتال من ألوية مدرعة من الجيش السوري، في طريقها إلى شرق الفرات، في ريف الحسكة، شمال سوريا، للانتشار".

وأوضح المصدر أن "الأرتال العسكرية مؤلفة من ثلاثة ألوية مدرعة".

وكانت "قسد" أعلنت أنها سحبت كل مقاتليها من مدينة رأس العين الحدودية في إطار الاتفاق مع تركيا بوساطة أمريكية.
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