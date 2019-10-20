سوهاج يفرض التعادل السلبي على المنيا في أولى مواجهات الموسم الجديد

أسفرت أولى مواجهات فريق المنيا بالموسم الجديد من الدوري الممتاز "ب" عن التعادل السلبي مع فريق سوهاج.



وشهدت المباراة التي أقيمت بملعب استاد جامعة المنيا، مواجهة قوة بين الفريقين ، حيث استحوذ لاعبو المنيا على الكرة في فترات كثيرة من المباراة ولكن لم يحالفهم الحظ في تسجيل الأهداف.



وكان الفريق المنياوي قد خاض المباراة بتشكيل ضم كلا من: محمد حسانين "حارس مرمى" ، وسايكو – كاستيلا – برسوم محروس – محمد آدم – الشوبكشي – عمرو فيرون – زيزو – سماره – وائل علي – علي دياب ، كما شارك خلال الشو الثاني عمرو عصام بديلا لزيزو ، كامل أحمد بديلا لدياب ، وعمرو عثمان بدلا من وائل علي.



بتلك النتيجة حصد كل فريق نقطة وحيدة ، بينما يتصدر فريق بني سويف المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه برباعية نظيفة على شبان قنا.



من جانب آخر حرص مجلس إدارة نادي المنيا كاملا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر على حضور المباراة لمتابعة ودعم الفريق خلال الموسم الجديد.

