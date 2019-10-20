هدف ميلان في ليتشي.. يعيد للأذهان هدفي فان باستن وبواتينج في برشلونة

أنهي فريق ميلان الشوط الأول متقدما على نظيره ليتشي، اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".



وسجل هاكان أوغلو هدف ميلان الأول بعد مرور 20 دقيقة، بعد أن استلم الكرة داخل منطقة الجزاء مسددًا الكرة في الشباك دون أي تردد .



واستعاد ميلان ذكرياته بهدف نجمه الهولندي السابق ماركو فان باستن في نهائي كأس أمم أوروبا 1988 ضد الاتحاد السوفييتي، وهدف الغاني كيفين برينس بواتينج ضد آرسنال في عام 2010. إضافة إلى هدف كيفين برنس بواتينج في شباك برشلونة موسم 2012 بدوري أبطال أوروبا .



وخاض ميلان 7 جولات بـ "الكالتشيو" هذا الموسم حتى الآن، وتلقى 4 هزائم وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات فقط.



ويحتل ميلان المركز الحادي عشر في جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي، برصيد 9 نقاط، بينما يحتل ليتشي المركز الثامن عشر برصيد 6 نقاط.