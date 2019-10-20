Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موسم أفلام نصف العام.. منافسة شرسة بين هنيدى وأحمد السقا وكريم عبدالعزيز وتامر حسني

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 10:48 م
فيلم الفلوس
فيلم الفلوس
Advertisements
أحمد إبراهيم
تشهد الفترة المقبلة عدد من الاعمال السينمائية المقرر عرضها فى موسم نصف العام الذى من المتوقع ان يشهد منافسة شرسة بين عدد من النجوم ولعل من ابرزهم محمد هنيدى وكريم فهمى وتامر حسنى وكريم عبد العزيز ومحمد إمام.

كان تم تأجيل عرض فيلم "كينج سايز" الذي أعلن عنه بطله محمد هنيدي قبل عيد الأضحى الماضي، نظرا لانشغاله في المسرح بتقديم مسرحية "3 أيام في الساحل"، ولكن من المقرر أن يتم طرح الفيلم في ليلة رأس السنة الجديدة، وهو من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري.

كما حددت الجهة المنتجة لفيلم "لص بغداد" طرحه بداية شهر يناير المقبل، بدور العرض السينمائي، وذلك بعد أن تم تأجيل عرضه في عيد الأضحى الماضي، ويشارك في البطولة كل من فتحي عبد الوهاب، وياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن توتة، وصلاح عبد الله، وأحمد رزق، ومن تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.

ويطرح صناع فيلم "ديدو" ليلة رأس السنة الجديدة في السينمات، ويشارك في بطولته بجانب كريم فهمي، كل من حمدي الميرغني وأحمد فتحي ومحمد ثروت، ونور قدري، كما يشارك مجموعة من ضيوف الشرف ومنهم هشام مجدي وشيكو، الفيلم من تأليف كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.

ومن المتوقع عرض فيلم "صاحب المقام" خلال رأس السنة، والفيلم من بطولة آسر ياسين، ويسرا، وأمينة خليل، وبيومي فؤاد، وريهام عبد الغفور، ونسرين أمين، كما يشارك فيه عدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبد الله وهالة فاخر، ومن تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج أحمد السبكي.

ومن المتوقع عرض فيلم أحمد عز ليدخل المنافسة على شباك تذاكر خلال احتفال ليلة رأس السنة، بفيلمه "العارف..عودة يونس"، والفيلم بطولة مصطفى خاطر وكارمن بصيبص ومحمود حميدة وأحمد فهمي، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج أحمد علاء الديب.

ويبدو أن موسم إجازة نصف العام الدراسي المقبل، الأكثر قوة وتنافسا، حيث يشارك به العديد من النجوم منهم كريم عبد العزيز بفيلم "البعض يذهب للمأذون"، ويشارك في بطولة الفيلم، دينا الشربيني، ماجد الكدواني ومحمد ثروت، تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.

أما أحمد السقا متوقع مشاركته في موسم إجازة نصف العام المقبل، بفيلمه "العنكبوت" من تأليف محمد ناير، وإنتاج وليد صبري، وبطولة منى ذكي، ويسرا اللوزي، وظافر العابدين، وريم مصطفى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي ملئ بالإثارة ومشاهد الأكشن، التي تعتمد على المطاردات.

كان قد تقرر تأجيل عرض فيلم "كل سنة وأنت طيب" والذي أصبح "الفلوس" الاسم النهائي له، في عيد الأضحى الماضي، وتم الإعلان مؤخرا عن موعد عرضه في موسم إجازة نصف العام الدراسي ويشارك في بطولة فيلم "الفلوس"، تامر حسني، وزينة، وخالد الصاوي، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإنتاج نيوسينشري، من إخراج سعيد الماروق.
Advertisements

ترشيحاتنا

أسباب تأخر تصوير فيلم القذافي.. تفاصيل

كارثة.. 6 أمراض يسببها هذا النوع من الجبن

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

أزمة مباراة القمة.. الأهلي مصمم على العصيان والجونة يتراجع.. عقوبات في انتظار المارد الأحمر.. تفاصيل

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

في عيد ميلاد تلميذة الفنان فؤاد المهندس .. تعرف على عدد زيجات الفنانة أميرة نايف وانفصالها عنهم

Advertisements

محامي محمود البنا يفجر مفاجأة في قضية ضحية الشهامة بالمنوفية.. فيديو

لن تصدقوا عدد الأحذية.. غرفة ملابس هنا الزاهد تثير الجدل بين الفتيات

طالب الإعلام والمواطنين بالتريث .. النائب العام يصدر أول بيان بشأن قضية المتهم محمد راجح والشهيد محمود البنا

ابعد عن المحظور.. رئيس البرلمان يوجه رساله لـ مرتضى منصور

كواليس محاكمة المتهمين بقتل شهيد الشهامة.. بكاء هستيري لـ محمد راجح بملابس الجريمة.. وأسرة القاتل لم يحضر أحد

رد فعل غريب من اتحاد الكرة بعد رفض الأهلي والجونة لعب مباراتهما

بناؤه دون دراسات.. رئيس الوزراء يفجر مفاجأة عن سد النهضة

اخبار الرياضة.. الزمالك يفاوض ميدو.. الأهلي يحسم موقفه من خوض لقاء الجونة.. كلوب يحذر محمد صلاح

كواليس اجتماع مباراة القمة.. وزير الرياضة يطلب الخطيب ومرتضى للتهدئة.. واتحاد الكرة يحسم الأزمة

مورينيو يسخر من كلوب.. تعليق ناري من مدرب مانشستر يونايتد على تعادل ليفربول

الأهلي يتحدى.. تصعيد الأزمة لـ الفيفا خيار مطروح ومخاوف من إيقاف الدوري.. تفاصيل

غيروا الملابس.. الأرصاد توجه تحذيرا للمواطنين اعتبارا من الثلاثاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيارة كيا موهافي بيك أب الجديدة تظهر في تصميم تخيلي.. صور

مين الأحلى .. منة فضالي وريم البارودي ودينا فؤاد بإطلالات مختلفة وأنيقة

تكريم لبلبة فى قصر السينما عن مشوارها الفنى .. صور