الدوري الإيطالي.. ميلان يخرج بنقطة وحيدة من ملعبه أمام ليتشي

تعادل فريق ميلان مع نظيره ليتشي بهدفين لمثلهما، اليوم الأحد، على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإيطالي "كالتشيو".



افتتح هاكان كالهانوجلو التسجيل لميلان في الدقيقة 20، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض.



وعادل ليتشي النتيجة في الدقيقة 62 عن طريق خوما باباكار، قبل أن يحرز كريستوف بياتيك الهدف الثاني لميلان.



وبينما كانت المباراة في طريقها لفوز ميلان، أحرز ماركو كالديروني هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.



واستلم ستيفانو بيولي مسؤولية تدريب ميلان خلفا لماركو جيامباولو المقال من منصبه عقب أربع هزائم في أول سبع جولات.



وخاض ميلان 7 جولات بـ "الكالتشيو" هذا الموسم حتى الآن، وتلقى 4 هزائم هذا الموسم، وتمكن من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات فقط.



وبهذه النتيجة رفع ميلان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الـ12 بجدول الترتيب، فيما رفع ليتشي، الصاعد حديثا، رصيده إلى 7 نقاط في المركز الـ15.