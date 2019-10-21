عرس أفريقي في أسوان.. كرنفال شباب القارة على ضفاف النيل ..صور

يوم حافل وعرس أفريقى بارز انطلق في محافظة أسوان ويستمر حتى 25 أكتوبر الجاري، مع انطلاق فعاليات أسبوع الجامعات الأفريقية الأول والذى يعتبر من أبرز الأحداث التى تشهدها جامعة أسوان خلال العام الحالى.





رصدت عدسة "صدى البلد " فعاليات هذا الحدث العالمى بقيام الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان و10 رؤساء جامعات مصرية بتفقد فعاليات وأنشطة أسبوع شباب الجامعات الأفريقية الذى تنظمه الجامعة لمدة خمسة أيام فى إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بأن أسوان عاصمة الشباب الأفريقى لعام 2019.





وقد شملت جولة رؤساء الجامعات المصرية تفقد الأنشطة الفنية والعلمية التى تقام بمقر كلية الزراعة ، علاوة على تفقد معرض السيدات السيناويات المقام على هامش الأسبوع لتشجيع المرأة السيناوية على تسويق منتجاتها اليدوية ، فضلًا عن تفقد منفذ مخبز كلية الزراعة الجديد ، ومجمع الملاعب الجديد لكرة القدم الخماسية والكرة الطائرة الشاطئية وملعب متعدد الأغراض.





ومن جانبه أكد الدكتور أحمد غلاب أن أسبوع الجامعات الأفريقية يشارك فيه ممثلون عن 22 دولة أفريقية و22 جامعة مصرية ، بجانب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وذلك بإجمالى 600 طالبًا وطالبة ، علاوة على طلاب جامعة أسوان.





وأشار أحمد غلاب إلى أن برنامج حفل الافتتاح الرسمي بدأ بكرنفال فني على كورنيش النيل بمشاركة جميع الوفود المشاركة بالزى الشعبي لكل دولة ، وبحضور أعضاء 8 فرق للفنون الشعبية بالإضافة إلى عروض رياضية لحوالى 1500 طالبًا وطالبة من طلاب كلية التربية الرياضية ، وتقديم عروض فنية لفرق بلاك تيما وفرقة الفنان السوداني عبد الله البعيو ، والفنان عبد الهادى شندو.





فيما أكد وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار بأن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية الأول يعتبر إنجازًا كبيرًا وخاصة فى ظل مشاركة ممثلين لـ22 دولة إفريقية ، علاوة على مشاركة 23 جامعة مصرية أخرى وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والذى أعلن أن أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى لعام 2019 .





وأوضح وزير التعليم العالى أن محافظة أسوان هى بوابة مصر الجنوبية ، ومن هنا يجب أن نحيى القائمين على جامعتها لنجاحهم فى تنظيم هذا العرس الإفريقي الرائع الذي تتلاقى فيه وفود شباب الجامعات الإفريقية لكى يشاركوا معًا وسويًا فى العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية .





وأضاف الدكتور خالد عبد الغفار أن الوزارة لا تهتم فقط ببناء الإنسان علميًا ، ولكنها تهتم أيضًا به فى كافة المجالات الثقافية والرياضية والفنية التي يتم ممارستها خلال أسبوع شباب الجامعات الأفريقية وغيره من الفعاليات الأخرى التى تقام بمختلف الجامعات المصرية على مدار العام .





وأشار عبد الغفار إلى أن جميع الشباب الأفارقة المشاركين فى هذه الفعاليات سوف يعودون إلى أوطانهم بذكريات جميلة عن أسوان ، وسوف يكونوا سفراء لمصر فى دولهم خلال المستقبل القريب .





كما شهدت الفعاليات تنفيذ كرنفال فنى على كورنيش النيل شارك فيه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، والدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، و 10 من رؤساء الجامعات المصرية ، بجانب وفود 22 دولة أفريقية حيث بدأ الكرنفال من أمام أحد الفنادق الكبرى وصولًا إلى نادى التجديف لمسافة تقترب من 2 كم متر تقريبًا .





وشهد الكرنفال تقديم الوفود الإفريقية عروضها الفنية الجذابة ، و قدمت 8 فرق للفنون الشعبية التابعة لوزارة الثقافة عروضًا فنية أيضًا فى أجواء من البهجة والسعادة والفرحة من أهالى أسوان المتواجدين على كورنيش النيل.





وحرص وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات على إرتداء الزى الرياضى خلال مشاركتهم فى هذا الكرنفال الذي يهدف الي تعريف أهالي أسوان بأسبوع الجامعات الإفريقية الذى تنظمه جامعة أسوان لأول مرة هذا العام .





ومن جانبه أكد الدكتور خالد عبد الغفار أن تنظيم جامعة أسوان لأسبوع شباب الجامعات الإفريقية يتواكب مع إعلان الرئيس السيسى بأن أسوان هى عاصمة الشباب الإفريقى ، ويتزامن أيضًا مع تولى مصر لرئاسة الإتحاد الإفريقى ، مؤكدًا بأن هذا الأسبوع سوف يلتقى فيه الطلاب المصريين والأفارقة فى منافسات رياضية وعلمية تساهم فى مد جسور الحوار الفكرى والتعليمي .



