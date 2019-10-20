نجم الأهلي يكشف الموقف النهائي للأحمر من لعب مباراة الجونة.. تفاصيل

أكد محمد عمارة نجم الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء متمسكة بموقفها الرافض لخوض مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة للدوري.



وقال عمارة في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان هناك لغطا كبيرا بسبب هذه الازمة والأهلي يرفض التراجع.



وتابع: "ننتظر قرار اتحاد الكرة ورد فعل الأهلي، الدوري انطلق بناء على أسس أعلنها اتحاد الكرة ويجب الالتزام بها".

