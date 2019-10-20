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رياضة

نجم الأهلي يكشف الموقف النهائي للأحمر من لعب مباراة الجونة.. تفاصيل

الأحد 20/أكتوبر/2019 - 11:50 م
الجونة
الجونة
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عمرو ابوبكر
أكد محمد عمارة نجم الأهلي السابق، أن القلعة الحمراء متمسكة بموقفها الرافض لخوض مباراة الجونة يوم الأربعاء المقبل في الجولة الخامسة للدوري.

وقال عمارة في تصريحات لبرنامج " الماتش "، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد، ان هناك لغطا كبيرا بسبب هذه الازمة والأهلي يرفض التراجع.

وتابع: "ننتظر قرار اتحاد الكرة ورد فعل الأهلي، الدوري انطلق بناء على أسس أعلنها اتحاد الكرة ويجب الالتزام بها".
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