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توك شو

وزير النقل يكشف حقيقة زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق.. فيديو

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:06 ص
مترو الأنفاق
مترو الأنفاق
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خالد محيي الدين
قال وزير النقل، إن محطة "هليوبوليس" تعد محورية للغاية ومن أهم محطات الخط الثالث للمترو، الذي يربط مع الخط الاول، ما يمثل أهمية كبيرة لتخفيف الزحام وتسهيلا على المواطنين.

وتابع، "وزير النقل" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "عمرو أديب" في برنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر" الفضائية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة الانتهاء من كافة المشروعات والمحطات الجديدة، لافتتاحها للمواطنين تسهيلا عليهم وتقليل الازدحام المروري داخل القاهرة.

وأضاف، أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح محطة النزهة والشهيد هشام بركات، لتتبقى محطتا عمر بن الخطاب وعدلي منصور، وسيتم افتتاحهما خلال شهر أبريل المقبل، بالتزامن مع وضع حجر الأساس للخط الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ونوه "وزير النقل"، إلى أن ميزانية الخط الثالث للمترو تصل لـ 100 مليار جنيه لمسافة تصل لـ 44 كيلومترا، مؤكدا ان لديه تعليمات واضحة وصريحة بعدم تحريك سعر المترو، الذي يعد أحد أهم المرافق الأساسية لحياة المواطن والخاصة بوزارة النقل.
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