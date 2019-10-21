إعلام تيار المستقبل ينفي تلقي الحريري تحذيرات أمنية أمريكية وسعودية

نفت مصادر حكومية رسمية في لبنان، صحة ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، حول قيام السفارتين الأمريكية والسعودية في بيروت، بإبلاغ فريق الأمن الخاص برئيس الوزراء سعد الحريري، بوجوب مغادرة مقر السراي الحكومي على وجه السرعة.



ونقلت البوابة الرقمية الخاصة بتيار المستقبل (مستقبل ويب) عن مصادر رسمية تأكيدها أن هذا الخبر عار عن الصحة جملة وتفصيلا.



وكان الحريري قد أجرى جولة من اللقاءات والمشاورات على مدى اليوم، مع عدد من الوزراء والقوى السياسية، للتوافق على تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية على نحو عاجل وفوري، وفي مقدمتها إصلاح قطاع الكهرباء خلال فترة وجيزة، وإقرار موازنة إصلاحية تخلو من الأعباء الضريبية على المواطنين، وضبط مستوى العجز في مشروع موازنة العام المقبل 2020، وسط توقعات أن يُفضي هذا التوافق الذي لم يتم الإعلان عنه رسميا حتى الآن، إلى انعقاد جلسة للحكومة في الغد.