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أخبار العالم

عقب خروجها من سوريا .. القوات الأمريكية تتوجه إلى دولة عربية أخرى

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 05:01 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
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شريف سيد
أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر توجه جميع القوات الأمريكية المنسحبة من سوريا إلى غرب العراق، وذلك لإستكمال الحرب على تنظيم داعش الإرهابي من هناك، رغم مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعادة القوات إلى ديارهم.

ووفقا لوسائل الإعلام الأمريكية، فإن القوات لن تعود إلى الوطن، والولايات المتحدة لن تغادر الشرق الأوسط المضطرب، حيث أنه وفقًا للخطط الحالية التي حددها وزير الدفاع الأمريكي قبل وصوله إلى أفغانستان أمس الأحد. إن المعركة في سوريا ضد داعش، التي كانت ذات يوم تتزعمها القوات الكردية المتحالفون مع الولايات المتحدة والذين تم إهمالهم من قبل ترامب، ستقوم بها القوات الأمريكية، من العراق.

ولم يستبعد إسبر في تصريحاته إلى الصحفيين، إمكانية تنفيذ قواته لعمليات مكافحة الإرهاب داخل سوريا من الأراضي العراقية.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن بشكل واضح عقب اتفاق وقف إطلاق النار في شمال سوريا مع تركيا، عودة جميع جنوده إلى الوطن، وهو ما حدث عسكه تماما.
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