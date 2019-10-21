Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

منها التمسك بالفن.. لبلبة تكشف عن وعدها لـ والدتها في صغرها

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 04:53 ص
لبلبة
لبلبة
Advertisements
آية عاطف
كرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما، الفنانة لبلبة، مساء أمس الأحد، على مشوارها السينمائي من خلال فعاليات «نجم وندوة» ثم أعقب التكريم عرض فيلمها «جنة الشياطين».

وقالت لبلبة عقب تكريمها: "أعتز بهذا التكريم لأنه تكريم عن مسيرتي السينمائية، فقد وهبت حياتي للفن وساهب الباقي من حياتي للفن أيضًا".

وكشفت لبلبلة عن وعدها لوالدتها قائلة: "وعدت والدتي اني هكون ناجحة وأنا صغيرة وحتى عندما أكون كبيرة، ومتمسكة بالفن وهفضل فيه".

يذكر أن لبلبة اشتركت مؤخرًا في مسلسل "الشارع اللي ورانا" بطولة الفنانة درة، بجانب عدد من الفنانين منهم الراحل فاروق الفيشاوي، وهند عبد الحليم، وتسرين أمين، وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لبلبة: أنا ونبيلة عبيد حرمنا نفسنا من الإنجاب لهذا السبب

تكريم لبلبة فى قصر السينما عن مشوارها الفنى .. صور

تكريم لبلبة في قصر السينما .. صور

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

مشاهد مروعة .. لقطات من حريق سيارة مواد بترولية أعلى الدائري الإقليمي بالجيزة‎

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

تحرك عاجل من البرلمان بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء وعدم انتظام قراءة العدادات

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

أخبار اليوم .. تعليق ناري من البدري على صورة محمد صلاح .. القوات الأمريكية بسوريا تتوجه إلى العراق .. ورقص على الدي جي في مظاهرات لبنان

Advertisements

البرلمان درع الشعب .. وزارة الشباب والرياضة تكشف مصير شكاوى الأهلي ضد مرتضى منصور

مش هتعرف تاخد اللقطة .. تامر عبدالحميد يهاجم مرتضى منصور بسبب السوبر الأفريقي .. فيديو

المنقذ الأخير .. محاولات أخيرة لحل أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس الأسبوع .. اعرف التفاصيل

أخبار الرياضة ليلا .. المنقذ الأخير في أزمة القمة .. الخطيب مديون للأهلي .. نجم الزمالك يهاجم مرتضى منصور .. وبركات بالوجه الآخر

دوري الأزمات .. تفاصيل مكالمة وزير الرياضة مع محمود الخطيب

31 اكتوبر.. نهاية مهلة استكمال إجراءات تقنين أراضى الدولة

كرامته من كرامتي.. القصة الكاملة لشائعات انفصال أصالة عن زوجها.. شاهد

فضل قراءة سورة يس 7 مرات هل تجلب الرزق والزواج وتفك السحر؟

شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

الخطيب مديون للأهلي .. رسالة قوية ومؤثرة من ابنة رئيس الأهلي لوالدها .. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالكاجوال..أحدث ظهور لـ يارا نعوم برفقة عماد متعب وبناتها

على غرار هوليوود.. منى زكي أول فنانة مصرية في ممر مشاهير دبي

شاهد أبرز السيارات الكلاسيكية في فيلم الجوكر.. صور