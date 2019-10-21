منها التمسك بالفن.. لبلبة تكشف عن وعدها لـ والدتها في صغرها

كرم الفنان تامر عبد المنعم، مدير قصر السينما، الفنانة لبلبة، مساء أمس الأحد، على مشوارها السينمائي من خلال فعاليات «نجم وندوة» ثم أعقب التكريم عرض فيلمها «جنة الشياطين».



وقالت لبلبة عقب تكريمها: "أعتز بهذا التكريم لأنه تكريم عن مسيرتي السينمائية، فقد وهبت حياتي للفن وساهب الباقي من حياتي للفن أيضًا".



وكشفت لبلبلة عن وعدها لوالدتها قائلة: "وعدت والدتي اني هكون ناجحة وأنا صغيرة وحتى عندما أكون كبيرة، ومتمسكة بالفن وهفضل فيه".



يذكر أن لبلبة اشتركت مؤخرًا في مسلسل "الشارع اللي ورانا" بطولة الفنانة درة، بجانب عدد من الفنانين منهم الراحل فاروق الفيشاوي، وهند عبد الحليم، وتسرين أمين، وغيرهم.

