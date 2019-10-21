شاهد .. ديانا حامد بفستان تتويجها ملكة جمال الكون .. صور

استطاعت المتسابقة ديانا حامد الفوز بملكة جمال مصر للكون MISS EGYPT UNIVERSE 2019 لهذا العام، وهي المسابقة الرسمية الوحيدة في مصر، حيث تمثل الفائزة بها مصر في مسابقة ملكة جمال الكون، وحصدت آية عبد الرازق لقب الوصيفة الأولى، في حين فازت ميرنا مكاوي بلقب الوصيفة الثانية.





وذلك بعدما وقع عليهما الأختيار، من قبل لجنة التحكيم التي ترأستها هدى عبود صاحبة أول لقب لملكات الجمال في مصر ومنظمة المسابقة، وضمت أيضا اللجنة كلًا من الفنانة نيرمين الفقي، ومصمم الأزياء هاني البحيري، والفنانة السورية نسرين طافش، و الإعلامية نهى عبد العزيز، ومجموعة كبيرة من أطباء التجميل ورجال الأعمال.





وبدأ الحفل، بتعريف المتسابقات لأنفسهن من خلال فيديو تعريفي، ومن ثم تألقن على المسرح خلال عرض غنائي استعراضي للفنانة كارولينا.





وقدم الفنان محمد نور عدة اغاني من أغانيه بمنتصف الحفل، ثم صعدت المتسابقات من جديد متألقات بملابس البحر وفساتين السهرة، بتوقيع مصمم الأزياء هاني البحيري.





وقامت لجنة التحكيم بتقييم المتسابقات عقب عروض الازياء لإختيار صاحبة اللقب في النهاية.





الحفل كان مبهرًا للغاية تقنيًا من حيث تجهيزات المسرح العالمية وتميز بتنظيم رائع جدًا، حيث اشرف علي تنظيم الحفل منظم الحفلات المصري العالمي تامر يحي صاحب شركة ماستربيس الأمريكية و السيدة/ زينة بيلوتشي.



