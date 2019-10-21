الوجه الآخر .. فرمان محمد بركات للسيطرة على الجهاز الفني لمنتخب مصر

قرر محمد بركات مدير منتخب مصر لكرة القدم ، عدم ظهور اعضاء الجهاز الفني للفراعنة إعلاميا، أو إجراء حوارات صحفية إلا بعد الرجوع إليه، والتنسيق معه.



وعلى الرغم من أنه قرار يبدو غريب ، لسببين، الأول إن جماهير بركات ، تعودت منه دائما على المزاح والمرح ، لكنه أظهر الوجه الآخر في منصبه الجديد ، والسبب الآخر انه احد اعضاء الجهاز المعاون إلا أنه بدأ في فرض سيطرته من أجل الإصلاح بحسب وجهة نظره ، وهو ما وافق عليه أعضاء الجهاز المعاون لحسام البدري المدير الفني للفراعنة ، والتزموا به ، رغبة في وضع نظام للعمل مع بداية مهمتهم.



الجدير بالذكر أن بركات أوضح أن دوره الأساسي هو مساعدة المدير الفني وجميع أفراد المنظومة وتوفير جو من الهدوء للفريق ومساعدتهم على التركيز في التدريبات والتحضير بصورة جيدة، مشيرا إلى أن هناك تعاونا وتكاتفا بين جميع أفراد الجهاز الفني لتحقيق كل الطموحات بما يليق بمكانه واسم منتخب مصر.



وأشار إلى أن المرحلة المقبلة هامة للغاية والكل على قلب رجل واحد من أجل إعادة المنتخب للطريق الصحيح والإعداد الجيد لبدء التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أفريقيا 2021 بالكاميرون والتي يبدأها الفريق الشهر المقبل.

