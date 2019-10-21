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رياضة

آرسنال يواجه شيفيلد في الدوري الإنجليزي ويطمح في احتلال المركز الثالث

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 09:03 ص
آرسنال
آرسنال
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إسراء أشرف
يحل فريق آرسنال ضيفًا على نظيره شيفيلد يونايتد، اليوم، الإثنين، في تمام التاسعة ليلًا، على ملعب "برامال لين"، باختتام الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "بريميرليج"، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر شاشة beIN SPORTS HD 2.

ويدخل آرسنال مواجهة اليوم، باحثًا عن الفوز الخامس له هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، من أجل التقدم إلى المركز الثالث، خلف ليفربول المتصدر ومانشستر سيتي الذي يحتل الوصافة.

وخاض آرسنال 8 جولات في البريميرليج حتى الآن، وتمكن من تحقيق الفوز في 4 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات، بينما خسر في مباراة وحيدة.

ويحتل آرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 15 نقطة، بينما يأتي شيفيلد يونايتد في المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط.
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