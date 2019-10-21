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أخبار العالم

مايجري يعبر عن وجع الناس.. الرئيس اللبناني يدعو لرفع السرية عن حسابات المسئولين بالبنوك

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 10:48 ص
رئيس الجمهورية اللبنانية،
رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون
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دعاء أبوهشيمة
عقد رئيس الجمهورية اللبنانية، العماد ميشال عون، اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الاثنين، لمناقشة الإجراءات الإصلاحية المطروحة من الحكومة لاحتواء الأزمة في الشارع اللبناني.

أكد رئيس الجمهورية "عون" في مستهل جلسة مجلس الوزراء "أن ما يجري في الشارع يعبر عن وجع الناس، ولكن تعميم الفساد على الجميع ليس أمرا عادلا بل فيه ظلم كبير، حسبما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان.

وتابع عون: "لذلك يجب على الأقل أن نبدأ باعتماد رفع السرية المصرفية عن حسابات كل من يتولى مسؤولية وزارية حاضرًا أو مستقبلًا"

وعقدت جلسة مجلس الوزراء في غياب الوزيرة فيوليت الصفدي ووزراء "القوات اللبنانية" غسان حاصباني وكميل أبو سليمان ومي شدياق وريشار كيومجيان الذين قدموا استقالاتهم ليل أمس،‏ للمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
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