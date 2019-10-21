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ديني

الأوقاف تعلن عن تفاصيل أول مسابقة بحثية بمناسبة المولد النبوي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
عبد الرحمن محمد
أعلن مركز الأوقاف للدراسات والبحوث الدينية عن فتح باب التقدم لأول مسابقة بحثية بمناسبة المولد النبوي الشريف  للأئمة والمتخصصين بالشأن الديني.

وحددت الوزارة الموضوعات التالية للمشاركة في المسابقة:

"الأحكام المتعلقة بإمامة الصلاة دراسة فقهية عصرية ".
"الزكاة في الزراعات المستحدثة بعد عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) ومصارفها الشرعية".
"ما يجبر تركه بدم في الحج والعمرة دراسة فقهية عصرية مقارنة".

كما تم تخصيص مبلغ وقدره (خمسة آلآف جنيه) للفائز الأول،  و(ثلاثة آلآف جنيه) للفائز الثاني في كل موضوع من هذه الموضوعات  مع طباعة العمل الفائز حال رقيه لمستوى الطباعة.

ويشترط في البحث أن يكون وفق المعايير العلمية متضمننًا إضافات واجتهادات عصرية جديدة، بما لا يقل عن 50 صفحة ولا يجاوز 150 صفحة، على أن يسلم البحث من ثلاث نسخ ورقية، ونسخة إلكترونية (C D)، في غضون شهرين من تاريخه.

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