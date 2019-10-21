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رياضة

يتعلق برباعي الفريق..ماذا طلب فايلر من مجلس إدارة الأهلي

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:20 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
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ياسمين تيسير
كشفت قناة "تايم سبورت" عن طلب جديد لـ رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، بشأن الفريق خلال الفترة الحالية.

وأكدت القناة أن فايلر طلب من مجلس إدارة النادي تجديد عقود الرباعي أحمد فتحي , وحسام عاشور , وشريف إكرامي ووليد سليمان قبل بدء موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكرت القناة أن فايلر كشف عن حاجة الفريق الشديدة لوجودهم، مشددًا على أن فايلر ترك حرية تحديد مدة العقد لـ مجلس الإدارة.

وسبق أن أعلن حسام عاشور عن رغبته في إنهاء مسيرته الكروية في النادي الأهلي.

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