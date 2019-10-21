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فن

بعد شائعة انفصالهما.. فنان شهير يوجه رسالة إلى أصالة وطارق العريان

الإثنين 21/أكتوبر/2019 - 12:26 م
صدى البلد
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منار نور
دعم الفنان رامى صبرى الفنانة السورية أصالة بعد شائعة انفصالها عن زوجها طارق العريان وذلك عبر "انستجرام"، وقال في تعليق لها من خلال البوست الذى نشرته أصالة توضح حقيقة خلافها مع زوجها، قائلا: الله يحفظكم ❤️❤️

وكانت أصالة نشرت صورة وهى تعانق زوجها عبر صفحتها على "انستجرام" وعلقت قائلة "لا أسمح لأحد بأن يتناول علاقتي الخاصة بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصًا، لها سوء الصدى على نفوس وأعين أولادنا، مثلنا مثل الجميع نختلف.

وتابعت: ولكن ونحن في أوج خلافنا (العادي)، نكن لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر، فكل منّا فعل سحرا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء".

وأضافت: "وقبل كل ذلك أولادنا، وكرامته من كرامتي، وهو لم يخذلني وأنا لن أخذله، وقد صان عشرتي وتحمل انشغالي، وتغاضى عن عيوبي ويرى محاسني، خلافنا دائمًا بسبب انشغالنا، ولاشيء أكثر، إن كان هناك خبرًا لما تردّدت بإخباركم، شكرًا لسعة صدركم، وأرجو مراعاة مشاعري".

كما كانت مواقع عربية تداولت أخبارًا حول طلاق أصالة وطارق العريان رسميًا، وأن الثنائي يتكتمان الخبر، في الوقت الذي يستعد فيه الأخير لإعلان زواجه من نسرين طافش، وهذا ما تم تكذيبه.
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