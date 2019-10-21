جينفير لوبيز تستعرض رشاقتها في عمر الـ50

أبرزت النجمة العالمية جينفير لوبيز رشاقتها، في أحدث صورة نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام من داخل صالة الجيم.



وظهرت جينيفر لوبيز التي تبلغ من العمر 50 عاما بملابس رياضية مع تسريحة شعر كعكة وملامح الجدية على وجهها بعد ممارسة تمارين رياضية صعبة.



أما عن آخر أعمال جينفير لوبيز الفنية، قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة "نيويورك تايمز" الذي يحمل اسم "Hustlers at score"، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليل شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.



وتعود أحداث الفيلم الى بداية الالفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الأمريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria.

